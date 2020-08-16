"Нашли корень зла": Агутин взбесился из-за плохого питания в бизнес-классе

Леодин Агутин опубликовал гневный пост в личном блоге "Инстаграм". Певец рассказал весьма занимательную историю, связанную с его недавним авиаперелетом. Выяснилось, что бортпроводники оставили исполнителя без лимона для стакана воды.

Стоит отметить, что Леонид Агутин не стал делать антирекламу российским авиалиниям. Певец не упомянул название авиакомпании, которая отказала в должном обслуживании, но зато вспомнил о "Роспотребнадзоре".

По словам музыканта, теперь даже на дольки злосчастного лимона наложен запрет. Однако, в горячем блюде Агутин все же обнаружил кусочек цитрусового. Исполнитель был взбешен подобным решением авиалинии.

Леонид до сих пор не может понять, по какому принципу решается вопрос о доступных продуктах на борту самолета. Более того, певец сравнил питье воды без лимона с настоящим мучением. Артист намекнул своим подписчикам, что был вынужден довольствоваться безвкусным напитком.

"Нельзя лимон. "Роспотребнадзор" запретил. Мало ли, кто его там нарезает. Опасно. Ну, говорю, девушка, я рад! Нашли корень зла! Теперь мы быстро разделаемся с этой заразой! Но горячее же с лимон принесли", – негодует Агутин в социальной сети.



Возможно, что Леонид летел в Санкт-Петербург на ежегодный международный фестиваль "Белые ночи". О концертной программе исполнителя стало известно несколько дней назад.

Сейчас Агутин старается не афишировать своих планов и надеется, что вскоре его выступления возобновятся. Вместе с певцом в город на Неве были приглашены и другие звезды российского шоу-бизнеса: Григорий Лепс и Валерий Меладзе.