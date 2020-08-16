"Нашли корень зла": Агутин взбесился из-за плохого питания в бизнес-классе

Стоит отметить, что Леонид Агутин не стал делать антирекламу российским авиалиниям. Певец не упомянул название авиакомпании, которая отказала в должном обслуживании, но зато вспомнил о "Роспотребнадзоре".
По словам музыканта, теперь даже на дольки злосчастного лимона наложен запрет. Однако, в горячем блюде Агутин все же обнаружил кусочек цитрусового. Исполнитель был взбешен подобным решением авиалинии.
Леонид до сих пор не может понять, по какому принципу решается вопрос о доступных продуктах на борту самолета. Более того, певец сравнил питье воды без лимона с настоящим мучением. Артист намекнул своим подписчикам, что был вынужден довольствоваться безвкусным напитком.
"Нельзя лимон. "Роспотребнадзор" запретил. Мало ли, кто его там нарезает. Опасно. Ну, говорю, девушка, я рад! Нашли корень зла! Теперь мы быстро разделаемся с этой заразой! Но горячее же с лимон принесли", – негодует Агутин в социальной сети.
Возможно, что Леонид летел в Санкт-Петербург на ежегодный международный фестиваль "Белые ночи". О концертной программе исполнителя стало известно несколько дней назад.
Сейчас Агутин старается не афишировать своих планов и надеется, что вскоре его выступления возобновятся. Вместе с певцом в город на Неве были приглашены и другие звезды российского шоу-бизнеса: Григорий Лепс и Валерий Меладзе.
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