Обнародованы подробности странной свадьбы Седоковой

37-летняя Анна Седокова поделилась деталями торжества в шоу "Вечерний Ургант" Первого канала. Выяснилось, что влюбленные не сообщили о бракосочетании даже родителям.



Певица вышла замуж за баскетболиста, форвард "Химок" Янис Тимма еще 6 сентября. Но о радостном событии стало известно только сейчас. По словам звезды, если бы не приглашение Первого канала, они с избранником так бы и держали свою свадьбу в тайне от публики.

Анна Седокова рассказала, что торжество прошло без лишнего шума. Жених и невеста устроили его в подмосковной Барвихе. Гостей на бракосочетании не было. В зале присутствовали только дети артистки от предыдущих браков и фотограф. Даже родители исполнительницы и спортсмена не знали о том, что они поженились.

О свадьбе пара рассказала близким на следующий день, и они поздравили своих наследников. Сразу после бракосочетания Янису нужно было ехать на тренировку. Вернулась к повседневным делам сразу же и Анна Седокова.

Отметим, предложение руки и сердца Анна Седокова получила два месяца назад. Исполнительница и баскетболист обручились во время отдыха в Майами. Спортсмен преподнес невесте кольцо и букет роз. Певица сказала возлюбленному "да".

Напомним, о романе с баскетболистом Анна Седокова рассказала в прошлом году. Брак с ним стал третьим для певицы. Первым супругом знаменитости был футболист киевского "Динамо" Валентин Белькевич. От него в 2004 году артистка родила дочь Алину. Потом она была замужем за бизнесменом Максимом Чернявским. В этом браке у них появилась дочь Моника. Также у звезды есть сын от предпринимателя Артема Комарова.