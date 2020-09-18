Анна Седокова вышла замуж в третий раз

В июле Тимма сделал предложение Седоковой. Счастливая певица незамедлительно рассказала подписчикам о помолвке. Тогда же она публично призналась в любви к баскетболисту, назвав его лучшим мужчиной во Вселенной.
Сообщать о свадьбе Анна, похоже, не спешила. По информации, появившейся в СМИ, Седокова вышла замуж еще 6 сентября, организовав банкет в элитном поселке Барвиха. Спустя почти две недели артистка обнародовала свадебную фотографию, тем самым подтвердив, что связала себя узами брака с возлюбленным.
Подробнее о женитьбе пара, вероятно, рассказала во время съемок в шоу "Вечерний Ургант". Выпуск передачи должен выйти в эфир вечером в пятницу, 18 сентября.
Напомним, о романе с Янисом Анна рассказала в прошлом году. Брак с баскетболистом стал третьим для певицы. Первым супругом Седоковой был футболист киевского "Динамо" Валентин Белькевич. От него в 2004 году артистка родила дочь Алину.
С 2011 по 2013-ый была замужем за бизнесменом Максимом Чернявским. В этом браке у Анны появилась на свет дочь Моника. Позже певица недолгое время встречалась с танцором Сергеем Гуманом.
Четыре года назад Седокова забеременела от предпринимателя Артема Комарова. Как только певица родила сына, она рассталась с этим мужчиной.
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