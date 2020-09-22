Появились данные об уходе Нагиева из шоу "Голос"

Информация о том, что Дмитрий Нагиев собирается покинуть шоу "Голос", появляется в Сети с завидной регулярностью. Пока что артист никак не комментирует ситуацию.

Стоит напомнить, что год назад телеведущий грозился уволиться. Тогда как раз разразился скандал с детской передачей, в которой победила дочь Алсу Микеела. Ему было неприятно, что репутация "подмочена", и все ассоциируют его с продажным конкурсом.

Однако руководство Первого канала все-таки разрешило ситуацию. Они аннулировали результаты шоу "Голос. Дети" и раздали статуэтки всем, кто участвовал в сезоне. Так что пока у Дмитрия Нагиева нет поводов уходить с проекта, наоборот, работа в шоу имеет для него ряд преимуществ.

Например, его теперь узнают все. Он получает множество предложений по и успел сняться в нескольких интересных фильмах. Можно сказать, что "Голос" перезапустил карьеру актера, превратив второсортного артиста в звезду первого эшелона.

Также участие в проекте позволяет Дмитрию Нагиеву ни в чем себе не отказывать. Его зарплата за работу в программе исчисляется миллионами. Совокупный доход артиста за 2018 год составил более трех миллионов долларов.

Еще одна причина, по которой актер, скорее всего, не откажется от ведения популярного ТВ-шоу – пандемия коронавируса. Она уже показала, что многие артисты остались без средств, в отличие от телеведущих, работа которых была востребована не меньше, чем в спокойные времена. Дмитрий Нагиев вряд ли станет рисковать стабильным заработком.