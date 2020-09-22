Появились данные об уходе Нагиева из шоу "Голос"

Стоит напомнить, что год назад телеведущий грозился уволиться. Тогда как раз разразился скандал с детской передачей, в которой победила дочь Алсу Микеела. Ему было неприятно, что репутация "подмочена", и все ассоциируют его с продажным конкурсом.
Однако руководство Первого канала все-таки разрешило ситуацию. Они аннулировали результаты шоу "Голос. Дети" и раздали статуэтки всем, кто участвовал в сезоне. Так что пока у Дмитрия Нагиева нет поводов уходить с проекта, наоборот, работа в шоу имеет для него ряд преимуществ.
Например, его теперь узнают все. Он получает множество предложений по и успел сняться в нескольких интересных фильмах. Можно сказать, что "Голос" перезапустил карьеру актера, превратив второсортного артиста в звезду первого эшелона.
Также участие в проекте позволяет Дмитрию Нагиеву ни в чем себе не отказывать. Его зарплата за работу в программе исчисляется миллионами. Совокупный доход артиста за 2018 год составил более трех миллионов долларов.
Еще одна причина, по которой актер, скорее всего, не откажется от ведения популярного ТВ-шоу – пандемия коронавируса. Она уже показала, что многие артисты остались без средств, в отличие от телеведущих, работа которых была востребована не меньше, чем в спокойные времена. Дмитрий Нагиев вряд ли станет рисковать стабильным заработком.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Не хочу жить...
Нравится парень азербайджанец
Мужчины
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Без мужика уже два года
Какой тип фигуры нравится мужчинам?
Петросян показал сына !!