Козловский побил Нагиева после инцидента с травмированной зрительницей

Топ самых востребованных артистов составили аналитики "Бюллетеня кинопрокатчика". При оценке учитывались не только главные роли, но и все проекты с участием звезд, даже рекламные кампании фильмов.
Успешность оценивалась по наградам на фестивалях и по количеству подписчиков в "Инстаграм". Первое место в рейтинге занял 35-летний Данила Козловский.
Вторую строчку занял Александр Петров, а на третьем оказался Петр Федоров. В первую десятку топа вошли также Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.
Как писали "Дни.ру", имя Данилы Козловского в последнее время связано со скандалами. Женатого артиста заподозрили в романе с коллегой Оксаной Акиньшиной. Актеров вместе видели в Турции. Они загорали на шезлонгах и выглядели счастливыми.
Кроме подозрения в измене Данила Козловский оказался в центре судебного разбирательства. Дело в том, что во время спектакля "Гамлет" артист уронил тяжелую металлическую флейту, которая отскочила прямо в голову одной из зрительниц и травмировала ее. Пострадавшая обратилась в медпункт, а затем в суд.
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