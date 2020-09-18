"Это фиаско, братан": зрители оторопели от странного детища Нагиева

Знаменитый артист запустил новый проект на "Ютуб". Дмитрий Нагиев привел поклонников в замешательство.

Звезда отечественного кино и сериалов запустила собственный влог. Шоу носит название "Везде Нагиев". Производством контента Дмитрий занимается совместно с медиагруппой "Красный квадрат".

Артист заявил, что собирается брать интервью у персонажей, которые ему интересны. Как сказал Дмитрий Нагиев, он последовал примеру Ксении Собчак и Агаты Муцениеце, которые ранее уже запустили шоу подобного формата.

Гостем премьерного выпуска стал дрессировщик медведей. На поверку первым приглашенным оказался сам Нагиев – тщательно загримированный. В студии укротитель появился в кровоточащих ранах и грязной одежде.

По задумке создателей в каждом выпуске Дмитрий Нагиев будет беседовать с представителями различных профессий. Приглашенных будет играть сам актер. Отсюда и название шоу – "Везде Нагиев".

Интернет-пользователи встретили шоу без явного восторга. Зрители хвалили безупречную актерскую игру Нагиева, между тем идея влога многим оказалась не ясна. Вид крови в кадре у комментаторов вызвал отвращение и оторопь. Также аудитория плевалась из-за обилия рекламных интеграций.

"Это даже смотреть грустно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Много крови, неприятно", "Это фиаско, братан", "Да Нагиев то конечно талант, никто ничего и не говорит, но это что было я пока не понял🤔🤔🤔", "Ну это чернуха, брат мой!))", "Я один не понял в чем прикол?", "Мне не грустно, просто реклама в глаз попала", "Чтоб оплатить столько Нагиевых в кадре, одной рекламы видимо недостаточно", "Хотя Нагиева очень люблю. Но это смотреть невозможно", – рассуждали поклонники знаменитости.

Отметим, что были и те, кто заступился за новое детище Дмитрия Нагиева. Некоторые комментаторы решили, что в выпуске много рекламы не просто так – это художественный прием.

"Ну очевидно же, что это стеб на все эти каналы с интервью 😆 Очень крутой Нагиев👍", "Точно подмечено! Именно как стеб и выглядит!" – отмечали пользователи Сети.