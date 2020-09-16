Поплавская вступилась за Федосееву-Шукшину: Пусть история невероятной жадности закончится

Яна Поплавская в личном блоге выложила фотографию в обнимку с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Последняя сейчас переживает развод с Бари Алибасовым.

Яблоком раздора между почти уже бывшими супругами стала квартира, некогда принадлежавшая актрисе. Она подарила ее мужу, а тот взял да и переписал на своего помощника.

Недавно Бари Алибасов заявил, что передумал разводиться, так как любит Лидию Федосееву-Шукшину и желает ей добра. По его словам, расставания хочет именно дочь артистки Ольга. Якобы так она надеется завладеть квартирой матери.

Яна Попалвская в личном блоге показала снимок с актрисой. Звезда кино обнимает коллегу за плечи, обе улыбаются на камеру. В подписи к публикации артистка отметила, что желает Лидии Николаевне всего наилучшего. Она надеется, что эта история невероятной жадности и нелюбви закончится для подруги благополучно.

Как отметила Поплавская, Федосеева-Шукшина все отдала Алибасову, а тот теперь пытается ее "обуть". По словам Яны, актрисой руководила исключительно любовь к детям, внукам и супругу.

Напомним, в начале лета стало известно, что создатель группы "На-На" попал в психиатрическую больницу. Сын продюсера заявил, что отца пытались отравить. Он думает, что это дело рук кого-то из родственников Лидии Федосеевой-Шукшиной. Сейчас Бари Алибасов чувствует себя значительно лучше.