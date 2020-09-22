Ольгу Кабо втянули в грязную аферу: Безнравственные уроды!

В инстаграм-аккаунте Кабо обратилась к интернет-пользователям. Актриса предупредила их о мошенниках, рекламирующих какой-то марафон с ее участием, на который можно попасть, заплатив деньги.
Ольга сообщила, что не имеет никакого отношения к этому. Она попросила людей быть бдительными, потому что уже есть потерпевшие. Поступок мошенников актриса назвала "гнусными проделками", а самих зачинщиков – "безнравственными уродами".
По словам Кабо, такие объявления появляются в списке личных сообщений пользователей Сети: как в "Инстаграм", так и в мессенджерах. "Если вы получите нечто подобное – сразу блокируйте!", – призвала Ольга.
Некоторые подписчики рассказали, что уже получали рекламные сообщения от мошенников, но не стали им доверять. Другие же поблагодарили Кабо за предупреждение.
Напомним, летом Ольга объяснила, почему редко снимается в кино. Актриса считает, что всему виной является ее возраст и молодые персонажи, которых становится все больше. Кабо можно увидеть в Театре имени Моссовета.
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