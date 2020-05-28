Ольга Кабо восхитила красотой на архивном фото: Мне 20 лет

Актриса показала поклонникам снимок, который был сделан много лет назад. На фото Ольга Кабо проникновенно смотрит в объектив камеры.
Подписчики отметили, что Ольга Кабо практически не изменилась внешне, а может даже стала еще привлекательней. "Спокойнее, увереннее и приобрели зрелую красоту, которая украшает человека не хуже молодости", – рассудила фанатка.
По словам Кабо, на момент создания портрета ей было всего 20 лет. Тогда Ольга училась на предпоследнем курсе ВГИКа. Она занималась в мастерской легендарного режиссера Сергея Бондарчука и артистки Ирины Скобцевой.
Интересно, что до второго курса у Кабо был другой мастер. Бондарчуку пришлось переманить талантливую студентку к себе на курс. Добавим, что, меняя наставника, Ольга долго не колебалась.
На днях на Первом канале стартовал показ теленовеллы "Журавль в небе". Одну из главных ролей в картине исполнила Ольга Кабо. Ее экранным мужем стал артист Борис Невзоров. Отметим, что знаменитости не в первый раз играют супругов.
"В третьем фильме мы – экранные муж и жена, будто продюсеры и режиссеры видят нашу пару вместе!" – поделилась размышлениями Ольга Кабо.
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