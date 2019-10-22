51-летняя Ольга Кабо показала себя в студенческие годы

На этих кадрах артистке всего 18 лет. Густые черные волосы и брови, белоснежная улыбка, по-детски пухлые щечки и пронзительный взгляд, направленный в самое сердце.
"Вот, нашла в архивах! 1986 год. Мои фотопробы на картину Карена Шахназарова "Курьер". Помните такую? Здесь я студентка второго курса ВГИКа. Утвердили другую актрису, но у меня остались самые теплые воспоминания о работе с Кареном Георгиевичем", – написала звезда.
Фолловеры пришли в восторг и отметили, что артистка с тех пор почти не изменилась. Фанаты расхвалили Ольгу, придумав много красочных эпитетов.
"Практически не изменились. Такая же красивая и милая🌹", "Оля, Вы такая красивая!", "Ну что за прелесть эта девочка! Столько лет прошло, а Вы не меняетесь", "Брови здесь красивые!", "Вы потрясающая", "Какая очаровательная😍", "Невозможно отвести глаз", – восхитились подписчики.
"Это просто невозможное чудо! Какое лицо! Глубина какая! Чистая девочка!" – не поскупилась на комплименты поклонница.
Один из пользователей Сети поинтересовался, часто ли Кабо при таких внешних данных сталкивалась с завистью, и если да – то как справлялась. Актриса призналась, что никогда не обращала на это внимания: "Зачем тратить эмоции на негатив?"
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