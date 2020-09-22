Борисов забрал друга: скончался еще один известный ведущий телевизионной лотереи

Как сообщает телеграм-канал Mash, Жулин находился за рулем своего автомобиля Renault Duster. Он ехал по трассе Гусь-Хрустальный – Колпь Владимирской области.
Изданию "Подъем" стало известно, что авария произошла около 9:00 21 сентября. По предварительным данным, в ДТП виноват Жулин. Он столкнулся с маршрутным автобусом, которому не предоставил преимущество.
Напомним, Дмитрий играл в Малом театре с 1997 по 2005 годы. Он стал известен, сыграв Алексея Казарина в сериале "Александровский сад". В 2009-ом актер решил уйти в монастырь. Спустя пять лет Жулин вернулся в профессию.
Некоторое время он был ведущим телевизионной лотереи "Спортлото 6 из 49". Стоит отметь, что недавно его коллега, звезда "Русского лото" Михаил Борисов тоже ушел из жизни.
"Дни.ру" подробнее писали о смерти ведущего популярной передачи, церемония прощания с которым состоится 23 сентября в Театральном институте имени Щукина. Например, общественности стало известно, что наследникам Михаила Борисовича достанется квартира в Москве.
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