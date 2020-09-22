Новые детали внезапной смерти ведущего "Русского лото" Михаила Борисова

Смерть Михаила Борисова, бессменного ведущего популярной передачи "Русское лото", стала настоящим шоком для поклонников и коллег. Что делал шоумен перед смертью, выяснили журналисты.

Несмотря на преклонный возраст, Михаил Борисов вел активный образ жизни: он не только снимался, но и преподавал. Причем как в Москве, так и в других городах. Говорят, незадолго до смерти шоумен ездил в Казань, где встречался со студентами местного института культуры. По некоторым данным, именно в этой поездке Михаил Борисов мог простудиться и даже заразиться коронавирусом.

В Сети даже появилось видео якобы с той самой встречи. На записи видно, как несколько бледный телеведущий читает по бумажке стихотворение. Отметим, что, как говорят, Михаил Борисов ездил в Казань вместе со своей соведущей Иридой Хусаиновой.

После возвращения в Москву шоумен еще пару-тройку дней ездил на съемки. Однако в день смерти Михаилу Борисову так и не удалось дойти до студии. Ему стало плохо прямо в фойе. Сотрудники, видя состояние ведущего "Русского лото", немедленно вызвали скорую помощь. Вот только Михаил Борисов от госпитализации отказался.

По всей видимости, ведущий надеялся, что он немного посидит, и ему станет лучше. Но этого так и не произошло. Когда медики приехали во второй раз, было принято решение все же ехать в больницу. Врачи выявили у популярного ведущего 75% поражения легких и подключили его к аппарату ИВЛ. Но спасти Михаила Борисова не удалось.

Бессменный ведущий шоу-лотереи "Русское лото" умер 19 сентября. Для многих коллег и журналистов, фанатов его смерть стала полной неожиданностью. Михаил Борисов никак не выдавал своего плохого самочувствия, поэтому никто не мог предположить, что все так плохо кончится.

Прощание с популярный ведущим пройдет завтра, 23 сентября. В качестве места для траурной церемонии выбрана Большая сцена Театрального института имени Щукина. Михаил Борисов будет похоронен на Востряковском кладбище.