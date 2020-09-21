Какое наследство оставил Михаил Борисов своим детям

В минувшие выходные на 72 году жизни скончался актер и телеведущий Михаил Борисов. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом. Последние 25 лет он разыгрывал лотерею "Русское лото", однако большую часть жизни артиста заняла другая работа. Михаил Борисович являлся завкафедрой режиссуры в Театральном институте имени Щукина.

Михаил Борисов стал учителем для многих артистов: Марии Порошиной, Александра Семчева, Нонны Гришаевой и других. Последняя очень болезненно переживает смерть наставника. Она считает, что осиротела, потеряв человека, который вел ее по жизни.

С учениками Михаила Борисовича также знаком его 30-летний сын Вениамин. У артиста была особая связь с наследником. У них были общие интересы: как на работе, так и в свободное время. Например, отец и сын болели за "Спартак". Мама Вениамина скончалась после тяжелых родов. У нее отказали почки.

У Борисова также есть дочь Мария от первого брака. После развода родителей она осталась с матерью. Однако Михаил Борисович не бросал ее: помогал воспитывать и поднимать на ноги.

Последние годы Борисов жил один. У детей есть собственные квартиры, которые находятся недалеко. Мария часто навещала отца, приносила ему угощения, помогала по хозяйству. Квартира артиста достанется наследникам. У Михаила Борисовича, который постоянно работал, не было роскошных вилл или особняков.

Ведущий "Русского лото" даже не составлял завещание. Он был суеверным человеком, поэтому не хотел думать о смерти.