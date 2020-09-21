Звезды оплакивают безвременную кончину Михаила Борисова: Мы все осиротели

Михаила Борисова госпитализировали из съемочного павильона программы "У нас выигрывают!". Артиста с пневмонией ввели в искусственную кому, подключили к аппарату вентиляции легких, но организм 71-летнего телеведущего не справился.

прочитано 608 раз