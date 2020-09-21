Звезды оплакивают безвременную кончину Михаила Борисова: Мы все осиротели

Многие не верили в смерть звезда. Даже его сестра поначалу говорила, что данные о кончине ложные, однако, к сожалению, в минувшее воскресенье информация подтвердилась.
Спустя несколько часов на сайте Театрального института им. Щепкина появилось официальное сообщение. Как говорится в комментарии, артист всегда казался воплощением стабильности и спокойной уверенности. Михаил Борисов заведовал кафедрой режиссуры, коллеги скорбят по преподавателю.
Бывшие ученики также не могут поверить в смерть мастера. Нонна Гришаева в личном блоге опубликовала снимок с артистом и отметила, что ей сложно подобрать слова, чтобы описать свое горе. "Мы все, ваши ученики, осиротели", – пишет актриса. Как заявила звезда, Михаил Борисов был мощной опорой и поддержкой.
Александр Олешко вспомнил, что несколько дней назад столкнулся с преподавателем на служебном выходе из Театра им. Вахтангова. Артист не может поверить в то, что это была их последняя встреча. "Очень многому научил нас", – пишет бывший подопечный.
Вячеслав Манучаров отметил, что ему будет безумно не хватать Михаила Борисова. По словам артиста, он помнит каждую их встречу, каждый совет и невероятный юмор телеведущего.
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