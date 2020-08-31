Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Понедельник
31 августа
Лента новостей
21:54
В Красноуфимске подросток пытался на ходу остановить автомобиль и попал под колеса
21:43
Не только Лукашенко: в Белоруссии возникли три центра власти
21:42
Онколог назвал причину проблем со слухом у Корчевникова: Опухоль исключена
21:26
Тихановская сделала предупреждение Путину
20:38
Кемеровчанка обворовала ребенка-инвалида средь бела дня
20:12
Эксперты: Лукашенко ведет экономику Белоруссии к уничтожению
20:10
Ефремов обвинил злопыхателей в монтаже видео с покаянием: Я не виноват
19:50
Страны Прибалтики запретили въезд Александру Лукашенко
19:19
Пьяный житель Клина убил соседку в ходе ссоры
19:14
Билан рассказал о прибавлении и показал малышей: Многодетный отец!
18:51
Сотникова оправдала отказавшегося признавать вину в ДТП Ефремова
18:35
В Петербурге из-за возгорания эвакуировали школу
17:49
"У него была депрессия без меня": Решетова вернулась к Тимати
17:48
44-летняя Захарова в бикини возбудила россиян
17:34
В Балашихе при демонтаже окна погиб рабочий
17:20
"Добросвинский!": Ефремов прилюдно набросился на адвоката семьи погибшего водителя
17:14
"Это печально": Юлия Меньшова сообщила поклонникам грустную весть
17:06
В семье Сотниковой появился еще один малыш
16:54
Лукашенко нашел способ покончить с протестами
16:47
Близкая подруга Абдулова рискует остаться без денег с тремя детьми
16:36
Ягудина в парике и женском платье сравнили с Аллегровой
16:31
В "Городе на реке Тушино-2018" открылся детский сад
16:27
"Какой же ты тупой": актер Сергей Романович пожалел о съемках в сериале "Ольга"
16:19
Ефремов пообещал адвокату баснословную сумму за свое освобождение
16:19
Обиженный Садальский не смог простить легендарного артиста
16:16
Как превратиться из домохозяйки в успешную женщину
16:06
Автомобильный маршрут по Крыму: десять дней на юге полуострова
15:59
"Что с лицом?": у народа возникли вопросы при виде переделанной Бузовой
15:48
В Ленинградской области мужчина в медицинской маске ограбил магазин
15:35
У дочери певицы Славы нарушилась речь после операции
15:33
Сын убивается по покойному Хворостовскому
15:31
Актер сериалов "Кухня" и "СеняФедя" рассказал о женитьбе
15:30
Джигурда не пришел на юбилей к Анисиной
14:58
В Москве полностью закроют выделенные полосы для простых авто
14:54
Заявивший о разводе солист Little Big поведет жену в стрип-клуб
14:49
Пугачеву затравили в Сети за "пластмассовые" зубы
14:47
Политолог о предстоящей встрече Путина и Лукашенко: Будет жесткий разговор
14:44
"Что за дырка в попе?": полуголый Тарзан вызвал оторопь (видео)
14:43
Знаменитая актриса оказалась в нищете за границей после предательства мужа
14:41
Охлобыстин признался в сильных чувствах к Асмус
14:27
Политолог раскрыл замысел Лукашенко: Для него важно имитировать компромисс
14:21
"Начни жить для себя": Бондарчук уговаривает Верника забыть о семье
14:20
"Газпром" решил покрыть убытки в Европе за счет россиян
14:00
Свидетель рассказал о еще одном человеке в машине Ефремова
13:40
Почему пропала Паулина Андреева
13:40
В Тверской области убили знаменитого кота-библиотекаря
13:31
Число безработных в России выросло в пять раз
13:19
Новая Надежда: Бабкиной нашли замену на "Модном приговоре"
13:19
Сотникова увела Кузьмина у Пугачевой: У нас случился бурный роман
13:13
"Ну, Надька...": Бабкина вспомнила шокирующую выходку на концерте Кобзона
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назван план действий Тихановской в случае прихода к власти
"Обратный отсчет": на режиме Лукашенко поставили крест
Как белорусы поздравили Лукашенко с 66-летием: похоронные венки и тыквы с намеком
Юлечка забрала: Андреева похоронят рядом с Началовой
Путин приедет в охваченную протестами Белоруссию
Вдовец Легкоступовой нашел спасение от горя
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину проблем со слухом у Корчевникова: Опухоль исключена

Онколог назвал причину проблем со слухом у Корчевникова: Опухоль исключена

Борис Корчевников. Кадр youtube.com
Здоровье ведущего Бориса Корчевникова последнее время вновь стало тревожить россиян. Врач-онколог высказался на тему того, что могло стать причиной проблем со слухом у звезды.
прочитано 289 раз

В СМИ ежедневно появляется противоречивая информация о здоровье российского телеведущего Бориса Корчевникова. Журналисты, ссылаясь на его коллег по цеху, утверждают, что знаменитость теряет слух.

ПО ТЕМЕ

"Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!": известный актер вспылил из-за слабослышащего Корчевникова

Теряющий слух Корчевников показал фото любимой женщины

 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Пишут даже о том, что Корчевникову для работы на телевидении пришлось освоить методику чтения по губам. Стоит отметить, что концертный директор звезды тревожную информацию всячески опровергает.

Онколог Михаил Мяснянкин высказал свое предположение на тему того, что могло послужить главной причиной потери Корчевниковым слуха. Врач убежден, что это ни коем образом не связано с возвращением опухоли.

Медик напомнил, что пять лет назад Корчевникову была проведена серьезнейшая операция, которая и могла спровоцировать последствия. Мяснянкин подчеркнул, что для более точного разъяснения необходимо узнать, в каком состоянии находились сенсорные органы ведущего после хирургического вмешательства.

По словам эксперта, Корчевникову понадобится много времени, чтобы вернуться к привычному образу жизни. Онколог добавил, что существуют современные решения, которые помогут ведущему работать на ТВ без непреодолимых трудностей. К примеру, можно использовать слуховой аппарат, который зрители даже не заметят.

Автор: 31 августа 2020, 21:42 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог о предстоящей встрече Путина и Лукашенко: Будет жесткий разговор
Эксперт: Путин может забрать Лукашенко на новую должность в Москву
Политолог раскрыл замысел Лукашенко: Для него важно имитировать компромисс
Эксперт оценил поведение Лукашенко: Демонстрирует нарастание безумия

Шоу-бизнес

Ефремов пообещал адвокату баснословную сумму за свое освобождение
Обиженный Садальский не смог простить легендарного артиста
"Что с лицом?": у народа возникли вопросы при виде переделанной Бузовой
У дочери певицы Славы нарушилась речь после операции

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Сериалы

"Начни жить для себя": Бондарчук уговаривает Верника забыть о семье

Режиссер и артист дружат очень много лет
Шоу-бизнес

"Меня приговорили к казни": Ефремов озвучил последнее желание

Актер не считает себя виновным
Шоу-бизнес

Почему пропала Паулина Андреева

Актриса не выходит в свет и не дает интервью
Шоу-бизнес

Новая Надежда: Бабкиной нашли замену на "Модном приговоре"

Появились кадры со съемок

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+