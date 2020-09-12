"Борис борись!": Корчевников опроверг информацию о потере слуха

Шоумен Борис Корчевников похвастался навыком игры на гитаре. В студии ток-шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" ведущий спел легендарную композицию.

Гостем очередного выпуска программы шоумена был Сергей Чиграков – основатель и лидер рок-группы "Чиж & Co". Музыкант рассказал Борису Корчевникову о насыщенной личной жизни.

В ходе беседы ведущий проекта "Судьба человека" исполнил гостю песню "Вечная молодость". Корчевников пел и играл на гитаре. Ведущий заранее извинился за неопытность в обращении с инструментом.

Отметим, что выступлением на шоу Борис Корчевников опроверг слухи о своей тугоухости. Ранее в Сети появилась информация, что шоумен практически ничего не слышит из-за тяжелой болезни. Видимо, чтобы остановить распространение сплетен, Корчевникову пришлось взяться за гитару.



Пение Бориса привело зрителей в восторг. Зал долго аплодировал шоумену. Вокальными данными знаменитости остались довольны и пользователи Сети. Они оставили множество хвалебных комментариев на "Ютуб".

"Молодец Борис! Любим вас!🎈(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодец Борис, хоть за улыбался наш герой сегодняшний, а то уставший жизни, как приятно когда люди улыбаются,!", "У Бори явно есть кураж, неплохо спел и завел Чижа", "Боря, от души, настроение поднял 😂", "Борис борись! хоть канал на котором ты работаешь это полное говно, но ты хороший, я почему-то верю в твою искренность", – отмечали поклонники Бориса Корчевникова.

Между тем Сергей Чиграков на похвалу был скуп. "Ну, круто. Четыре с минусом", – только и сказал музыкант.