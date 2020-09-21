"Что у вас в голове?!": Меньщикова из "Дома-2" втоптали в грязь за странное имя дочери

Степан Меньщиков пару недель назад забрал из роддома супругу Ангелину Монах – у пары родилась дочка. Имя девочки влюбленные долго скрывали. Наконец, молодые родители рассказали, как назвали малышку.

В личном блоге участница шоу "Дом-2" опубликовала семейный портрет. Она держит на руках дочку, Степан Меньщиков нежно целует супругу и придерживает ножки младенца.

Ангелина Монах представила поклонникам имя малышки, ее назвали Степанией. Однако дома ее планируют величать сокращенным вариантом – Степаня, Паня, Стеня или Стенечка.

Поклонники были в шоке. Они заявили, что с таким именем девочке придется несладко. Многие уверены, что в школе ребенка будут дразнить, да и во взрослой жизни ей тоже придется туго.

"Господи люди! Что у вас в голове! Степания Степановна! Вы только вдумайтесь 😣На свете много красивых имен,зачем так издеваться над своими детьми (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это пипец😮, зачем дочку обижать таким именем", "Одни уже Шуткой девочку назвали. Теперь уголовку на них завели", "Да, в школе будет изгоем", "Госпади а нормально имя ребенку можно было дать", "А что фантазии больше не хватило, язык сломать можно", "Надеюсь это шутка, такое имя ребёнку дать. Что в голове у мамы", – написали в комментариях.

Напомним, пара познакомилась год назад во время отдыха в Таиланде. Ангелина Монах почти сразу забеременела, а Степан Меньщиков тут же съехал от бывшей жены и предложил новой пассии стать его супругой. Свадьбу сыграли летом.