"Ты самая лучшая на свете": Степан Меньщиков забрал жену из роддома

Радостное событие произошло 26 августа. Роды 41-летней возлюбленной звезды телестройки стали для нее третьими и прошли без осложнений. Долго держать в больнице маму с дочерью не стали.
В своем инстаграм-аккаунте Степан Меньщиков поделился эмоциями. "Дорогая моя Гелечка! Благодарю тебя за нашу любимую дочку. За твою силу и терпение. Ты самая лучшая на свете. Очень тебя люблю!" – высказался шоумен. Подписчики принялись поздравлять семью с пополнением.
Одной из первых Степана Меньщикова поздравила его коллега по телестройке Ольга Солнце. "И мы счастливы! Поздравляю! Родители!" – написала девушка. Фолловеры пожелали паре счастливой семейной жизни.
Отметим, для обоих родителей этот ребенок стал третьим. У Степана Меньщикова есть дочь и сын, у Ангелины – две взрослых дочери. Одна из них недавно стала мамой, подарив Ангелине внука. Свадьба пары состоялась незадолго до рождения дочери.
Напомним, что Степан Меньщиков является одним из первых участников "Дома-2". В рамках шоу он зарекомендовал себя как актер комедийного жанра, развлекая друзей и ведущих. За время проекта он успел завести роман с Аленой Водонаевой, Александрой Харитоновой и Викторией Боней.
Вне проекта шоумен состоял в браке с Евгенией Шамаевой.
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