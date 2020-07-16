Меньщиков из "Дома-2" нажился на собственной свадьбе

Степан Меньщиков готовится к свадьбе. Такое событие оказалось прибыльным для участника реалити-шоу "Дом-2".

Ангелина Монах ждет ребенка от Степана Меньщикова. Чтобы наследник не родился вне брака, они решили узаконить отношения. Свадьба состоится скоро, а пока влюбленные репетируют торжество.

Недавно они облачились в праздничные наряды. Ангелина надела белое платье и фату, а Степан – брюки, рубашку и клетчатый пиджак. Пара выглядела роскошно. Это видно на фотографиях, которые влюбленные опубликовали в своих инстаграм-аккаунтах.

Однако оказалось, что размещенные в соцсети снимки – лишь реклама свадебных нарядов. Степан и Ангелина отметили инстаграм-аккаунт бренда, которому принадлежит платье.

Новость о репетиции свадьбы может оказаться частью кампании. В этом случае влюбленные либо получили деньги за рекламу, либо Монах обзавелась платьем по бартеру – за публикацию снимка и упоминание аккаунта бренда.

Пользователи Сети посчитали странным проведение репетиции, пишет РИА ФАН. "Зачем? Это же не спектакль!", "Раньше женились и жили всю жизнь! А сейчас репетируют, а потом разводы, суды", – прокомментировали подписчики Степана Меньщикова.