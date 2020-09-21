Вокалистку Little Big довели до истерики: Я никому ничего не должна!

Девушку всегда критиковали за лишний вес, а после того, как она похудела, сочли, что раньше было лучше. Когда появилась новость о разводе солиста группы, певицу обвинили в том, что это именно она увела парня из семьи. Поклонники буквально завалили "Директ" и комментарии артистки гневными посланиями.
Соня Таюрская не выдержала и решила ответить всем и сразу. В личном блоге звезда заявила, что поражается, сколько злобы в людях. Как она отметила, подписчики критикуют даже ее родинку на щеке: мол, такая уродливая, стоит удалить.
Девушка уточнила, что она не робот, не картинка и не клоун, а обычный человек, который делает все то же, что и другие люди. Она живет так же, как и многие, потому что это ее право и ее тело. "Я никому ничего не должна и уж тем более не нуждаюсь во мнении не знакомых мне людей!" – взорвалась солистка Little Big.
Соня Таюрская отметила, что всегда готова с радостью пообщаться с поклонниками на темы, которые касаются творчества. Артистка попросила оставить в покое вещи, связанные с внешностью и личной жизнью.
Подписчики поддержали певицу. "Соня. У кого что болит... так всегда... не обращай внимания. Обнимаю тебя! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Соня, честно, таких сильных волей людей, я еще не встречала. Пусть тебя не беспокоят хейтеры!", "Не слушай их , малышка ! Ты шикарна , какой бы ты не была", – написали в комментариях.
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