Украинская певица Maruv уделала россиян и присвоила все лавры

В номинации "Лучший русский артист" победила украинская певица Maruv. Она обошла Face, Little Big, Noize MC и оказавшуюся на последнем месте Zivert. Тем не менее ее концертный директор Кирилл Фельдман отметил, что это не имеет никакого отношения к российской премии и лучшей артистке из России.
Также отличилась американская певица Ариана Гранде. Она стала лидером по количеству номинаций: "Лучшая песня", "Лучшее живое выступление", "Лучшее видео", "Лучший артист", "Лучший поп-артист", "Самая большая фан-база", "Лучший артист из США".
Награду за лучшую песню получила Билли Айлиш с треком Bad Guy. Он был признан одним из самых успешных синглов года. Артистка отметилась еще в пяти номинациях. Певица довольно быстро стала популярной: еще год назад о ней никто не слышал, зато сегодня ее треки звучат из каждого утюга.
Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт с клипом ME! победила в номинации "Лучшее видео". К слову, за полгода ролик набрал 277 миллионов просмотров на "Ютубе".
Ежегодная премия MTV Europe Music Awards считается одной из важнейших в году. На этот раз ее ведущей стала американская певица и актриса Бекки Джи.
На красной дорожке было немало знаменитостей, приехавших блеснуть своими нарядами. Самой яркой парой стали Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.
Девушка надела ярко-синее облегающее платье с глубоким декольте. Футболист выбрал красный брючный костюм и белую футболку. Образ получился необычным и от этого еще более интересным.
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