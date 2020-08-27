Самбурская ошарашила резкой сменой имиджа

33-летняя Настасья Самбурская обожает экспериментировать со внешностью. На сей раз актриса предстала в неожиданном виде: рыжими короткими волосами.

Звезда театра и кино удивила поклонников новой прической в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Завершает эффектный необычный образ Настасьи Самбурской яркий макияж с густыми черными стрелками и коричневыми тенями на веках.

"В поисках нового образа", – подписала снимок артистка. При этом она дала понять, что вовсе не отстригла свои длинные темные волосы, а просто надела парик. В соцсети знаменитость опубликовала видео, в котором перебирает мешок с париками, примеряя разные варианты.

К слову, ранее Настасья Самбурская показала, как отрезала челку, и предстала в образе роковой обольстительницы. А на днях актриса перевоплотилась в блондинку. Фолловеры не остались равнодушными и засыпали звезду комментариями. Мнения разделились: одни посчитали, что артистке больше к лице черный цвет волос, другим же ее перевоплощение пришлось по вкусу.

Стоит отметить, что Настасья Самбурская на протяжении нескольких лет не могла отрезать или красить свои длинные волосы, так как соответствующий пункт был прописан в контракте с продюсерами сериала "Универ", в котором она играла одну из главных ролей. Как только съемки закончились, актриса начала смело экспериментировать со стрижками и цветом волос.

Напомним, недавно звезда сериала "Универ" рассказала, какие комплексы ее преследуют с самого детства. Настасья Самбурская призналась, что порой стесняется своих ног, поскольку некоторые их считают кривыми. Актриса посоветовала людям следить за замечаниями во внешности, особенно, если они делаются детям.

