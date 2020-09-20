"Выставляющие себя на посмешище пьянчужки": Волочкову крепко приложили за застолья с мужиками

Видео с вечеринки "королевы шпагата" наделало много шума в Сети. Позже оно было удалено Анастасией Волочковой из своего инстаграм-аккаунта, но успело распространиться по просторам Интернета. На нем балерина вместе со своим другом, актером Никитой Джигурдой и другими мужчинами весело проводят время.
Многие предположили, что в ролике танцовщица "под градусом". "Пьяное веселье, мат, сальные шутки и непристойного пошиба объятия. Объедки на тарелках и гости в шапках за столом. Маргинальная такая тусовка", – охарактеризовала Лена Миро вечеринку знаменитостей.
Блогер в своем микроблоге в ЖЖ резко высказалась по поводу интереса Анастасии Волочковой к подобным застольям и ее отношению к алкоголю. "Все опухшие, опустившиеся и выставляющие себя на посмешище пьянчужки были когда-то прелестницами с бокалом белого", – пишет она.
Обозревательница отметила, что создается впечатление, что в жизни скандальной балерины слишком много спиртного. Лена Миро считает, что артистки стремительно катится вниз. Она заявила, что в таком режиме у любительницы выпить может пройти несколько лет.
"А дальше – все: жестокий, беспощадный и неизлечимый женский алкоголизм, из которого нет возврата", – вынесла вердикт Миро.
Блогер сожалеет, что рядом с Анастасией Волочковой нет никого, кто мог бы помочь ей изменить образ жизни. Она считает, что балерина вряд ли сможет это сделать самостоятельно.
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