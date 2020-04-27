"Распухшая женщина с запахом алкоголя": Борисова приложила Волочкову после подлой выходки

Экс-прима Большого театра серьезно обиделась на телеведущую Дану Борисову. Анастасия Волочкова подала на знаменитую блондинку в суд.

Об иске от балерины теледива сама сообщила поклонникам. По словам Даны Борисовой, Анастасия Волочкова отнесла заявление в Савеловский суд города Москвы еще 6 апреля.

Дана уверена, что Анастасия решилась на подлость, дескать, танцовщица специально подала иск в том районе, к которому она не имеет никакого отношения. "И в связи с этим никогда бы не узнала, что в нем открыто судебное дело против меня (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Борисова в личном "Инстаграм".

Об иске теледива узнала благодаря поклонникам – именно они предупредили звезду о надвигающихся проблемах. Дана Борисова уже наняла адвоката. Защитнику пришлось обзвонить все московские суды.

"У меня прекрасные адвокаты 🔥, и поэтому я абсолютно не переживаю, а вот балерина где то по бартеру откопала бестолкового, так как 16 июля им дали время исправить ошибки и заплатить госпошлину 600 рублей 😄, на которую, думаю, Настя все же наскребет деньжат", – высмеяла Анастасию Волочкову теледива.

После этого Дана Борисова объяснила суть конфликта. Как оказалась, балерину обидели слова ведущей: последняя публично назвала танцовщицу алкоголичкой. "ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ, на которое ИМЕЮ ПОЛНОЕ ПРАВО. Ибо, если видишь распухшую, неопрятную женщину с запахом алкоголя, то с моим ОГРОМНЫМ ЭКСПЕРТНЫМ ОПЫТОМ МОЖНО СТОПРОЦЕНТНО СКАЗАТЬ, есть ли у нее проблемы 😟", – оправдалась Борисова.

Телеведущая подчеркнула, что по большому счету ей плевать на Анастасию Волочкову. Проблемы других звезд она комментирует не потехи ради – это часть ее работы.