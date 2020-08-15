"Не идет ей на пользу": Бузову раскритиковали за шутки с алкоголем

По словам певицы, ведущая шоу "Дом-2" уже не раз шутила с алкоголем на съемочной площадке, и эта шутка оказалась не из добрых. При этом Елена Князева отметила, что с одной стороны, ей хочется оправдать звезду, ведь Ольга Бузова – топовая артистка, и уровень напряжения, которое надо снимать, и занятости ей понятны.

"Но это точно не идет ей на пользу ни в плане здоровья, ни в плане дальнейших перспектив", – заявила исполнительница. Она добавила, что Анастасия Волочкова тоже начинала с ежедневного бокала винишка.

"Чем это кончилось, мы все видим сейчас", – резюмировала певица. Елена Князева считает, что частые шутки с алкоголем – это довольно пугающий симптом.

Напомним, в середине июля Ольга Бузова стала фигуранткой крупного скандала. Телеведущая позволила себе прийти на эфир в нетрезвом виде. Неадекватное состояние звезды заметили участники телестройки и соведущий знаменитости Андрей Черкасов. Певице пришлось оправдываться за свое поведение.

Теледива не стала отрицать, что приняла немного на грудь перед эфиром. Она заявила, что встретилась с подругами и немного расслабилась. Однако пользователи Сети резко раскритиковали Ольгу Бузову за такое поведение.

