"Модная, народная...": 70-летняя Бабкина пишет мемуары

Надежда Бабкина поделилась радостной новостью: к выходу готовится ее первая книга-биография. В ней певица расскажет о ярких событиях своей жизни.

Мемуары носят название "Модная, народная…". Выход книги приурочен к юбилею звезды – 19 марта Надежду Бабкиной исполнилось 70 лет. Качестве иллюстраций артистка подготовила редкие архивные фотографии.

Сейчас знаменитость выбирает обложку для своей книги. Надежда Бабкина не только успешная артистка, но и заботливая бабушка – у певицы трое внуков: Георгий, Вера и Марфа. У певицы есть сын Данил от брака с Владимиром Заседателевым.

Напомним, Надежда Бабкина счастлива с музыкантом Евгением Гором. Разница в возрасте между влюбленными – 30 лет, о это не смущает звездную пару. Артистка считает Евгения самым близким другом и лучшим мужчиной в его жизни.

Как писали "Дни.ру", ранее поклонники Надежды Бабкиной узнали о доходах исполнительницы. Выяснилось, что благодаря постоянным съемкам и подработкам в рекламных роликах исполнительница стала миллионершей. Она возглавляет театр "Русская песня". Теперь солистка день и ночь снимается на ТВ и гастролирует. В прошлом году народная артистка заявила о 34 миллионах, заработанных на спектаклях и концертах.

К слову, в последнее время Надежда Бабкина выглядит прекрасно. Она похудела и прошла ряд процедур у косметолога. Звезда как будто бы скинула лет 20. Однако некоторые считают, что певица переусердствовала с пластикой лица. По словам критиков, она перестала выглядеть естественно.