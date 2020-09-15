"Дешевая игра": Волочкова вылила ушат помоев на бывшего мужа после известия о его помолвке

О предстоящей свадьбе Игоря Вдовина стало известно накануне. Избранницей бизнесмена стала ведущая канала "Россия 1" Елена Николаева. В своем инстаграм-аккаунте она разместила фотографию роскошного помолвочного кольца. "Сказала "да", – обрадовала поклонников знаменитость.
Спустя сутки Анастасия Волочкова прокомментировала эту новость. Она пожаловалась, что с самого утра ее донимают звонками журналисты. Балерина отметила, что так и не была официально расписана с предпринимателем. Единственное, что ее связывает с Вдовиным, – это дочь Ариадна.
Волочкова назвала бывшего возлюбленного альфонсом. Предприниматель брал у нее в долг с первых дней знакомства. Балерина фактически содержала его на протяжении нескольких лет. Однажды мужчина занял у знаменитости три миллиона долларов и так и не вернул.
"Вдовин превратился в "бизнесмена" за счет пиара на моем имени", – вылила ушат помоев на него балерина.
Танцовщица призналась, что ей не интересна жизнь человека, который поступил с матерью своего ребенка "подло и бесчеловечно". Предстоящую свадьбу Вдовина балерина назвала дешевой игрой, лицемерием и позором. "Совет да любовь", – обратилась с иронией к паре звезда.
Анастасия Волочкова добавила, что полностью погрузилась в работу над новым спектаклем. Знаменитость трудится по шесть часов в день. Она счастлива не только в творческом процессе, но и в любви. Дату бракосочетания с таинственным избранником балерина пообещала раскрыть позднее.
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