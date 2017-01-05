Волочкова резвится в новогодние праздники

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Известная российская балерина Анастасия Волочкова активно проводит новогодние праздники. Судя по фотографиям в социальных сетях, она уже успела и сходить в баню, и искупаться в бочке, и сесть в шпагат на яхте.
Из январской стужи – на солнечные Мальдивы: остается только гадать, куда занесет звезду под конец новогодних праздников. А пока Dni.Ru предлагают посмотреть необычные фотографии отдыха Волочковой.
Dni.Ru вспомнили знаменитостей, для которых 2017 год должен стать успешным, ведь они родились под покровительством самой важной птицы
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