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Янв. 5, 2017
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Волочкова резвится в новогодние праздники

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Известная российская балерина Анастасия Волочкова активно проводит новогодние праздники. Судя по фотографиям в социальных сетях, она уже успела и сходить в баню, и искупаться в бочке, и сесть в шпагат на яхте.

Из январской стужи – на солнечные Мальдивы: остается только гадать, куда занесет звезду под конец новогодних праздников. А пока Dni.Ru предлагают посмотреть необычные фотографии отдыха Волочковой.

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