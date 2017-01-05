Волочкова резвится в новогодние праздники

Известная российская балерина Анастасия Волочкова активно проводит новогодние праздники. Судя по фотографиям в социальных сетях, она уже успела и сходить в баню, и искупаться в бочке, и сесть в шпагат на яхте.

Из январской стужи – на солнечные Мальдивы: остается только гадать, куда занесет звезду под конец новогодних праздников. А пока Dni.Ru предлагают посмотреть необычные фотографии отдыха Волочковой.