"Профессиональная деформация": Пригожин припечатал Тарзана за измены

Напомним, скандал между Наташей Королевой и Сергеем Глушко разразился после возвращения певицы домой. Солистка не обнаружила любимых украшений в шкатулке.
Тогда и выяснилось, что Тарзан долгое время водил в дом незнакомых женщин, которые имели свободный доступ к драгоценностям солистки. Любовницы шоумена обчистили Королеву на пять миллионов рублей.
Сам же стриптизер не стал отрицать факт измены и во всем признался своей возлюбленной. Сергей Глушко даже опубликовал видеообращение, посвященное супруге.
Тарзан публично признал вину и рассказал все подробности злополучных взаимоотношений на стороне. По словам шоумена, его просто "развели, наобещав любви и теплых чувств".
Стоит отметить, что позже он удалил видео и вызвал недоверие своих коллег. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заступился за давнюю подругу и потребовал от Тарзана доходчивых разъяснений.
"Знаю Наташу очень хорошо как позитивного, доброго, светлого человека. Обстоятельства, в которых оказался этот парень, – он сам в них попал. Неважно, кто его "обманул". Он все равно представитель танцевального, скажем так, особенного жанра, так что, по большому счету ничего удивительного в этом нет", – заявил Пригожин в одном из интервью.
Любовницей 50-летнего шоумена оказалась молодая актриса. Анастасия Шульженко никогда не была частым гостем на светских мероприятиях и столичных вечеринках. Остается только гадать, каким образом новоиспеченные любовники могли познакомиться.
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