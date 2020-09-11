У Кравец прямо на съемках украли расшитые бисером дорогущие стринги

Доверчивая Алена Кравец – желанная мишень для мошенников всех мастей. Сколько раз ее обчищали домработницы! Люди зарятся на богатство светской львицы, пользуются ее беспечностью. Так случилось и в этот раз.



На рекламные съемки актриса, модель и певица Алена Кравец привезла личные дорогие украшения – тиары, диадемы. Работа длилась около шести часов. Но пока светская львица позировала перед камерой, в ее гримерной орудовали воры.

"Все это время она была закрыта на электронный замок, – плачет светская львица. – Поэтому круг подозреваемых очень ограничен. Фотограф взять драгоценности точно не мог – я грешу на визажиста или уборщицу".

"Когда я стала собираться, то увидела, что сундук с драгоценностями, который стоял на гримерном столике, исчез, – продолжает Алена. – Понимаете, дело даже ее в том, сколько стоят мои уникальные эксклюзивные короны, а в их событийной ценности для меня лично. В одной я впервые вышла на подиум, в другой выходила замуж, в третьей меня представляли арабскому принцу".

Но самая тяжелая утрата для Алены – дорогие, расшитые натуральным жемчугом, стринги. "Они стоят около 300 тысяч рублей, я надевала их только в самых ответственных случаях, на важные съемки. Они были сшиты на заказ в единственном экземпляре и подарены мне любимым человеком, который любил смотреть, как свет свечей в спальне играет на жемчужинах", – призналась Кравец.

По странном стечению обстоятельств, на съемочной площадке не работали камеры наблюдения. Теперь Алена проводит собственное расследование. "У меня есть дружеское детективное агентство, я обратилась туда за помощью", – пояснила Кравец.