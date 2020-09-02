Борисова и Проклова отравились протухшей рыбой: Старалась сдержать тошноту

Артистки встретились на площадке шоу "Пусть говорят". Блондинка выложила в инстаграм-аккаунте несколько фотографий с Еленой Прокловой и Дмитрием Борисовым. В подписи к кадрам девушка отметила, что была приятно удивлена, когда узнала, что коллега подписана на ее блог.
Дана Борисова вспомнила, как много лет назад она вместе с актрисой участвовала в шоу "Последний герой" в Доминикане. Во время одного из испытаний звездам пришлось поедать протухшую рыбу – естественно, после такого последовало отравление. "Помню, как ты побелела при этом и старалась сдержать тошноту", – написала телеведущая.
Также артистка отметила, что спать с Еленой Прокловой рядом в одной хижине, слушать разговоры о доме и дочке было счастьем. По словам звезды, актриса всегда старалась сделать пространство вокруг уютным и домашним.
Однако поклонники будто пропустили мимо себя трогательный пост, посвященный выдающейся артистке. Многие заметили, что на фоне 67-летней коллеги 44-летняя Дана Борисова выглядит очень плохо. Особое внимание привлекли ноги телеведущей, которые та выставила на всеобщее обозрение, надев мини-шортики.
"Вообще не о чем чересчур короткое одеяние😱уже ведь ни 20 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В целом фигура классная, с ногами тоже не пойму что, толи обвисла кожа, толи настолько неудачно освещение", "Вроде женщина не молодая, или забыла юбку одернуть, или одеть забыла!" – написали в комментариях.
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