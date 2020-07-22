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"Огромный труд": 66-летняя Проклова показала подтянутое тело в купальнике

Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Несмотря на годы, Елена Проклова может похвастаться привлекательной фигурой. В Сети появился снимок, на котором артистка демонстрирует себя во всей красе.
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Фото сделано на пляже. Знаменитость в купальнике выходит из моря, держа в руке камешки. На фотографии Елена Проклова выглядит прекрасно: длинные ноги, внушительное декольте.

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Елена Игоревна Проклова актриса

Актриса считает, что в возрасте женщина выглядит так, как того заслуживает. Чтобы оставаться в хорошей форме, она делает зарядку, посещает массажиста и солярий. Ежедневно!

"За моими внешностью и формой стоит огромный труд", – призналась звезда театра и кино. Елена Проклова гордится своим возрастом, поскольку сейчас в жизни ее устраивает абсолютно все, сообщает "Экспресс газета".

Елене Прокловой приписывали множество романов, в том числе с коллегами. Рассуждая об отношениях, актриса заявила, что не знает ни одного примера единственной влюбленности мужчины в женщину.

Побывав замужем трижды, Елена Проклова скептически относится к браку. Ее больше привлекают романтические отношения. Она призналась, что всегда строила их с самыми яркими мужчинами, а замуж выходила за тех, в кого верила.

Как писали "Дни.ру", ранее в своем инстаграм-аккаунте Елена Проклова поделилась снимком со съемок на Первом канале. Подписчики обратили внимание на то, что на актрисе нет бюстгальтера.

Автор: 22 июля 2020, 11:35 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

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