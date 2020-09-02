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"Интердевочка" закрыла Яковлевой дорогу в большое кино

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Яковлева стала новой гостьей программы "Кино в деталях". Артистка рассказала, что после легендарного фильма "Интердевочка" еще долго не могла отделаться от амплуа проститутки.
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Актриса всегда была востребована у режиссеров, однако после работы с Петром Тодоровским ей пришлось отбиваться от сомнительных предложений. Путь в большое кино закрылся на несколько лет.

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Стоит отметить, что на роль Татьяны претендовали многие актрисы, в их числе была и Лариса Гузеева, однако режиссер предпочел Елену Яковлеву. Звезда призналась, что согласилась на образ путаны только из уважения к мастерству Петра Тодоровского.

Артистка думала, что после славы "Интердевочки" перед ней откроются все двери. Однако вместо этого ждал творческий кризис. Актрисе предлагали много ролей, однако все были похожи. "Давали какую-то муру наподобие сыгранного", – жалуется Елена Яковлева Федору Бондарчуку.

Звезда не хотела застревать в образе проститутки, поэтому отказывалась от большинства вариантов. Как отметила артистка, когда она читает материал, всегда сразу понимает – ее это персонаж или нет.

Избавиться от амплуа путаны Елена Яковлева смогла лишь к концу 90-х. Актрису пригласили на роль майора милиции Каменской. Сериал захватил сетку вещания федеральных каналов на долгие 12 лет, сделав артистку всенародной любимицей.

При этом, как отметила знаменитость, она чуть не упустила свое счастье. Дважды не соглашалась играть, но на третий раз все же дала добро. Говорит, если что-то трижды идет в руки, это уже знак.

Сейчас Елена Яковлева востребована в кино. Например, недавно была премьера фильма Джаника Файзиева "Вратарь Галактики", где актриса исполнила главную роль. Фэнтезийная картина рассказывает о далеком будущем, в котором приходится играть с инопланетянами в футбол ради мира на Земле. По словам артистки, сниматься в фильме, где много компьютерной графики, довольно сложно.

Автор: 2 сентября 2020, 14:34 Источник: Кино в деталях ✓ Надежный источник
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