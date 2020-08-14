Елена Яковлева сменила прическу и помолодела на 15 лет

Поклонники обсуждают новый образ звезды сериала "Каменская". Елена Яковлева сменила прическу.

На одной из фанатских страниц в Сети появилось свежее фото любимой многими актрисы. В кадре Елена Яковлева запечатлена с короткими волосами. По мнению фанатов, новый имидж сделал знаменитость моложе минимум на 15 лет.

"Роскошный цвет👍 и форма 🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Елена прекрасная👍🙏", "🔥Ммм 😍богиня наша Елена Яковлева🔥огонь женщина вы !!!🔥🔥🔥🔥", "Стрижка супер!👌" – восхитились звездой сериала "Каменская" пользователи Сети.

Напомним, что Елене Яковлевой в минувшем марте исполнилось 59 лет. Знаменитость не скрывает, что боится старости. Артистка посещает косметолога и уже делала пластику.

Ранее звезда сериала "Каменская" рассказала, что периодически прибегает к уколам красоты и несколько раз пробовала нитевой лифтинг. "У меня отрезаны нижние грыжи. Они у всех есть", – призналась Яковлева.

Между тем артистка понимает, что от возраста никуда не уйти. Первое время знаменитость очень расстраивалась, нервничала из-за каждой новой морщинки, но со временем смирилась.

Минувшей зимой Елена Яковлева была занята на съемках сериала "Мисс Полиция". Режиссером картины выступает Сергей Быстрицкий. Теленовелла расскажет о заведующей столовой в полицейском отделении. Девушка мечтает уволиться из общепита и служить в органах. В картине также снимается звезда ситкома "Фитнес" Софья Заика.