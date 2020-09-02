"Получился очень хороший день": Дмитрий Борисов закатил грандиозную пирушку

Моментами праздника шоумен поделился в своем инстаграм-аккаунте. Он посетовал, что соцсеть не в силах вместить все его фотографии.

Судя по кадрам, Дмитрий Борисов закатил грандиозную вечеринку. "Пока все готовятся петь песню про календарь и 3 сентября, самое время чуть перенестись обратно в лето. 15 августа! Получился очень хороший день, и нельзя им с вами не поделиться", — написал шоумен.

Дмитрий Борисов отметил, что очень любит своих друзей. Поклонники в комментариях к постам звезды поздравили телеведущего с прошедшим юбилеем и оставили добрые пожелания.

Отметим, что Дмитрий Борисов очень избирателен в публикации личных фото. О его частной жизни ходит множество слухов. Известно, что в 2009 году у шоумена завязался роман с певицей Юлией Савичевой, который закончился расставанием.

Напомним, в августе 2017 года Дмитрий Борисов стал новым ведущим скандального ток-шоу "Пусть говорят", сменив Андрея Малахова. После того, как Малахов влился в команду канала "Россия-1" с программой "Прямой эфир", между телеведущими разгорелось негласное соревнование. Победителем этого противостояния стал Дмитрий Борисов. Его шоу получило больший рейтинг, что у коллеги. средний рейтинг 4,5%, а программа Андрея Малахова – лишь 3,2%.