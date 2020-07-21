Выгнал из студии: ведущий Первого канала Дмитрий Борисов психанул на съемках

Эксперт шоу "Пусть говорят" Елена Родина рассказала о скандале на шоу. Ведущий Дмитрий Борисов выгнал ее из студии.

На днях прошла запись нового выпуска скандально известного шоу "Пусть говорят". Программа была посвящена юному блогеру Насте Тропицель, которая погибла на Бали в результате аварии. В студии появились отец и бабушка девушки. Они собирались сообщить неизвестные подробности трагедии и то, что ей предшествовало.

Не секрет, что на шоу среди некоторых гостей и экспертов есть определенная договоренность с редакторами о том, что следует говорить, как вести беседу, направляя передачу в нужное для телевизионщиков русло. Одним из экспертов в студии оказалась Елена Родина, обозреватель фигурного катания и композитор. Елена частый гость различных шоу, славящаяся тем, что за словом в карман не лезет.

По словам Родиной, редакторы дали ей задание "гнать" на родственников погибшей девушки. Вот только дальше все пошло не по сценарию. "Когда в студии появилась бабушка Тропицель, я поинтересовалась, как же она позволила юной девочке уехать отдыхать в другую страну. Тут все присутствующие принялись орать и обвинять меня в некорректности. А Борисов даже прогнал меня из студии!" – пожаловалась Родина.

Женщина не понимает, что случилось, ведь она действовала согласно указаниям редакторов. По словам Елены, перед ней даже не извинились. "Просто прислали потом сообщение на телефон: "Дима психанул…" – отметила Родина. Она очень обижена на ведущего шоу. Елена считает, что у Дмитрия Борисова двойные стандарты.

"Он, например, все время делает вид, что борется за равенство полов и якобы отстаивает права женщин. А по факту, когда я что-то говорила по этому поводу, он на меня шипел и затыкал мне рот. Притом когда то же самое о себе высказывали мужчины, Дима молчал в тряпочку. Ясное дело, что он хочет казаться добреньким. Но таковым на самом деле не является", – заключила обиженная женщина.