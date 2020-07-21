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Выгнал из студии: ведущий Первого канала Дмитрий Борисов психанул на съемках

Выгнал из студии: ведущий Первого канала Дмитрий Борисов психанул на съемках

Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого канала
Эксперт шоу "Пусть говорят" Елена Родина рассказала о скандале на шоу. Ведущий Дмитрий Борисов выгнал ее из студии.
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На днях прошла запись нового выпуска скандально известного шоу "Пусть говорят". Программа была посвящена юному блогеру Насте Тропицель, которая погибла на Бали в результате аварии. В студии появились отец и бабушка девушки. Они собирались сообщить неизвестные подробности трагедии и то, что ей предшествовало.

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Не секрет, что на шоу среди некоторых гостей и экспертов есть определенная договоренность с редакторами о том, что следует говорить, как вести беседу, направляя передачу в нужное для телевизионщиков русло. Одним из экспертов в студии оказалась Елена Родина, обозреватель фигурного катания и композитор. Елена частый гость различных шоу, славящаяся тем, что за словом в карман не лезет.

По словам Родиной, редакторы дали ей задание "гнать" на родственников погибшей девушки. Вот только дальше все пошло не по сценарию. "Когда в студии появилась бабушка Тропицель, я поинтересовалась, как же она позволила юной девочке уехать отдыхать в другую страну. Тут все присутствующие принялись орать и обвинять меня в некорректности. А Борисов даже прогнал меня из студии!" – пожаловалась Родина.

Женщина не понимает, что случилось, ведь она действовала согласно указаниям редакторов. По словам Елены, перед ней даже не извинились. "Просто прислали потом сообщение на телефон: "Дима психанул…" – отметила Родина. Она очень обижена на ведущего шоу. Елена считает, что у Дмитрия Борисова двойные стандарты.

"Он, например, все время делает вид, что борется за равенство полов и якобы отстаивает права женщин. А по факту, когда я что-то говорила по этому поводу, он на меня шипел и затыкал мне рот. Притом когда то же самое о себе высказывали мужчины, Дима молчал в тряпочку. Ясное дело, что он хочет казаться добреньким. Но таковым на самом деле не является", – заключила обиженная женщина.

Автор: 21 июля 2020, 15:32 Источник: "Экспресс газета" • Требует проверки

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