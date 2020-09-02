Кейт Миддлтон предстала перед людьми в очень дешевом платье

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон продолжает удивлять общественность стоимостью своих нарядов. На этот раз герцогиня Кембриджская побила свой личный рекорд.

На днях Кейт Миддлтон приняла участие в видеоконференции, в ходе которой обсудила свой фотопроект о жизни во время пандемии. Она подвела промежуточные итоги конкурса на лучший снимок и сообщила, что через две недели состоится виртуальная выставка.

Интернет-издания обратили внимание на наряд герцогини Кембриджской, в котором она была перед веб-камерой. Оказалось, что для видеоконференции супруга принца Уильяма надела дешевое платье от Zara за 13 долларов (почти одна тысяча рублей). При этом Миддлтон выглядела очень стильно.

Пока это самое бюджетное платье Кейт. Шесть лет назад, во время путешествия в Австралию, Миддлтон надевала платья от Hobbs стоимостью 23 доллара и от Zara – 26 долларов. Герцогиня не стремиться выглядеть дорого даже перед людьми первой величины. Например, на встрече с супругой экс-президента США Мишель Обамой жена Уильяма была в бежевом наряде за 100 долларов.

Миддлтон часто ставят в сравнение с супругой принца Гарри Меган Маркл. По мнению экспертов, герцогиня Сассекская, находясь при дворе, не отличалась умением подбирать наряды. Однажды историк моды Александра Васильев жестко прошелся по внешности Меган.