Историк моды Васильев назвал Маркл бедной родственницей

Александр Васильев восторгается супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон, а к Меган Маркл, жене Гарри, относится скептически. По его мнению, герцогиня Сассекская выглядит и ведет себя не так, как положено по статусу.

Александр Васильев отметил, что поклонники королевской семьи были без ума от Меган Маркл, когда она вышла замуж за принца Гарри. Позже к ней стали относиться менее снисходительно, поняв, кем она является.

По мнению историка моды, у Маркл непомерные амбиции и принципы, которые она не собиралась менять ради жизни при дворе. Ее отдаленность от королевской семьи проявлялась даже в нарядах. "Она выглядела как бедная родственница", – считает Александр. При этом герцогиня Сассекская хотела славы и денег.

Что касается внешнего вида Маркл, то здесь Васильев весьма строг. Он уверен, что супруге принца Гарри не следует распускать волосы и надевать простые вещи. В ее случае положено носить драгоценности и изысканные наряды, как это делает Кейт Миддлтон.

Ведущий шоу "Модный приговор" насчитал лишь несколько удачных предметов одежды из гардероба Маркл. Вероятно, такие наряды подбирали для Меган королевские эксперты, когда было важно выглядеть статусно. Васильев обратил внимание и на натруженные руки герцогини Сассекской. Он считает, что ей лучше носить перчатки.

Недавно стало известно о выходе книги о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Многие считают, что издание разрушит репутацию герцогов Сассекских и их отношения с королевской семьей.