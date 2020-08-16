Относился с иронией: обнародованы детали знакомства Меган Маркл и принца Уильяма

Принц Уильям был рад познакомиться с возлюбленной своего брата принца Гарри. Между тем герцог Кембриджский советовал родственнику повременить с предложением руки и сердца.

Принц Уильям впервые лично познакомился с американской актрисой Меган Маркл в ноябре 2017 года. Монарший отпрыск принимал брата, принца Гарри, и его возлюбленную у себя дома. Супруги герцога рядом не было – Кейт Миддлтон уезжала по важному делу.

В тот вечер Уильям был очень любезен с Меган. В то же время к происходящему герцог Кембриджский относился с легкой иронией. Уильям сказал тогда, что ждал встречи с Маркл. Принц подчеркнул, что мечтал поскорее увидеть девушку, из-за которой Гарри теперь вечно ходит с глупой улыбкой.

Позднее, когда герцог Кембриджский узнал, что родственник планирует сделать Меган предложение, он призвал брата хорошенько обдумать это решение. Принц Ульям отмечал, что Гарри следует лучше узнать американку.

Добавим, что Кейт Миддлтон в вопросе Меган Маркл была солидарна с мужем. Кейт и Ульям считали, что отношения Гарри и актрисы из Америки не достаточно серьезны.

Добавим, как писали "Дни.ру", Меган Маркл и принц Гарри тайно крестили сына Арчи. Скрытность пары обидела подданных британского престола. Народ раскритиковал герцогиню.