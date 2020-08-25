Елизавета II хочет лишить детей Миддлтон роскошной жизни

На днях стало известно, что Елизавета II планирует пойти на уступки организации, которая выступает за сокращение расходов на монархию. Подобные перемены означают, что детей Кейт Миддлтон могут буквально лишить будущего в роскоши.

Уменьшение бюджета на содержание членов королевской семьи подразумевает, что больше не на что будет устраивать пышные торжества в честь значимых событий. Скорее всего, принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта лишатся права на пышные торжества.

Красивые свадьбы королевских особ – одна из больших статей расходов. Именно поэтому в ближайшем будущем шикарные церемонии заменят скромными регистрациями в кругу самых близких.

Эталонной свадьбой общество, которое борется за сокращение расходов на монархию, считает недавний поход под венец принцессы Беатрис. Этим летом девушка вышла замуж за итальянского бизнесмена Эдоардо Моцци. На вечеринку по случаю важного события пригласили всего 20 гостей. По словам инсайдеров, королева готова пойти на такие уступки, так как даже в своем почтенном возрасте старается выглядеть прогрессивной.

Стоит отметить, что недавние свадьбы членов королевской семьи влетели налогоплательщикам в копеечку. Так, на церемонию для принца Уильяма и Кейт Миддлтон было потрачено порядка 38 миллионов долларов, за бракосочетание герцогов Сассекских отдали 38 миллионов, но самым дорогим за всю историю стал праздник в честь принцессы Дианы и Чарльза. Роскошное торжество обошлось бюджету страны в 48 миллионов долларов, и это по меркам 1981 года!