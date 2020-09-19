Жуткие видео об измене Тарзана добивают Королеву

Накануне Тарзман заявил, что не смог сохранить верность Наташе Королевой. Танцовщик долгое время изменял своей возлюбленной с малоизвестной актрисой. Несмотря на семейные проблемы, пара заявила, что намерена сохранить теплые супружеские отношения.

Слухи о разводе звездной пары появляются в социальных сетях каждый год. Поклонники Наташи Королевой уже привыкли к постоянным домыслам, касающимся брака певицы и шоумена.

Теперь многочисленная аудитория усомнилась в подлинности семейных историй Тарзана. Подписчики уверены, что все измены стриптезера фиктивны, а подобные слухи – неприкрытый пиар.

Над этой ситуацией стали смеяться не только пользователи социальных сетей, но и звездные коллеги пары. Шоумены Дмитрий Хрусталев и Илья Соболев устроили настоящее шоу пародий в честь семейного конфликта известных людей.

Российские комики записали пародии на видеообращение Тарзана, в котором он просил публику не лезть в его отношения с Корлевой. Однако в своем ролике Хрусталев обошел тему семейных ссор, обозначив проблему на профессиональном поприще.

"Я изменил Первому каналу и пошел на ТНТ. Я об этом открыто говорю, потому что не буду заявлять о том, что меня заставили идти. И отвечать за это я буду перед Эрнстом!", – шутливо заявил шоумен.

Таким образом Дмитрий Хрусталев пытался воссоздать образ Сергея Глушко, примерив на себя балахон и парик с длинными волосами.

Илья Соболев решил пойти по тонкому льду и записал более интимное видео. Комик разделся перед камерой и сделал официальное заявление. Правда, серьезного монолога не выдалось.

Шоумен легко отшутился, что Тарзан впервые за 25 лет меня смог расслабиться на 30 секунд и погулять из плотно облегающих трусов.

Поклонники стриптизера не оценили юмор резидента телеканала ТНТ и встали на защиту Тарзана. Остается только гадать, когда и Наташа Королева решится прокомментировать многочисленные пародии.