У ограбленной Седоковой начались проблемы со здоровьем

Анна Седокова несколько дней назад рассказала, что помощница Анастасия ее ограбила. Девушка подсела на онлайн-казино и проигрывала на ставках не только свою зарплату, но и деньги певицы. После случившегося звезде потребовалась помощь специалиста.

Артистка случайно узнала, что ассистентка перестала оплачивать квартплату и сад ее сына Гектора. Также девушка начала одалживать деньги у друзей певицы и рассказывать звезде о том, что ей нужны средства на ипотеку. Как оказалось, никакого кредита за квартиру у Анастасии не было. Анна Седокова призвала знакомых не выходить на связь с воровкой.

Правда, так просто отпустить ситуацию с обманом артистка не может. Для нее помощница была еще и другом, звезде сложно попрощаться с близким человеком. Чтобы понять и простить Анастасию, певица намерена обратиться к специалисту – сама со своими чувствами она справиться не может. По словам Анны Седоковой, ей необходимо попросить у психолога несколько мудрых советов.

При этом артистка признает, что у нее все хорошо – материальные проблемы можно решить, родные люди целы и здоровы. Также звезда поблагодарила близких за то, что они были рядом в непростой период. "Теперь я знаю точно, что мои друзья прикроют мой тыл всегда, а я ваш", – написала Анна Седокова.

Знаменитость намекнула на скорые перемены в жизни, однако уточнила, что пока что не беременна. Напомним, летом этого года артистка получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного баскетболиста Яниса Тиммы.