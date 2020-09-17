Билан показал свои хоромы

Дима Билан в личном блоге показал небольшой кусок своего загородного дома. Как отметила звезда, в новых апартаментах предстоит еще много работы.

Артист стоит на лестнице, которая ведет на второй этаж особняка. Судя по снимку, дом выполнен в современном стиле – много воздуха, света и природных материалов. Рядом с коттеджем растут деревья, их можно увидеть из панорамных окон, они же добавляют приватности открытому пространству гостиной.

По словам Димы Билана, дом он успел купить за несколько дней до карантина. Ему еще много предстоит сделать и подстроить под себя. Например, музыкант мечтает о творческой мастерской и планирует организовать личную звукозаписывающую студию. Также певец хотел бы видеть в новом доме отдельное помещение для съемок – повесить хромакей и прочие важные для работы инструменты.

"Как круто, эти ощущения, что-то нового жить и еще творить будущее! Дим, береги себя, хорошего дня и настроения (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пусть все сложится – реальные цели и задачи !", "Дима , еще немного скажу , очень получается светлый дом и вы еще больше его делаете светлым , потому что вы сам светлый и замечательный человек", – написали в комментариях поклонники.

Напомним, несколько недель назад Дима Билан попал в больницу. Как оказалось, артиста госпитализировали с пневмонией. Певец вернулся с гастролей и почувствовал себя плохо. К счастью, врачи быстро привели звезду в форму.