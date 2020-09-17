Подруга Билана откровенно новом увлечении: Это мой тяжкий крест

Лауреата премии GRAMMY певицу POLINA долго подозревали в романе с Димой Биланом. Уж слишком бурными были их эмоции в совместном клипе. Но теперь очевидно, что у красавицы новое увлечение.

Во время съемок клипа на совместный трек "Пьяная любовь", где Дима Билан и POLINA сыграли молодоженов, была не только драка, перелом, но и настоящие слезы.

В финальной сцене по сценарию невеста ломает ногу и Дима выводит ее на костылях из травмпункта. А потом молодожены садятся на ступеньках и, обнявшись, напевают под аккордеон.... Тогда POLINA так растрогалась, что расплакалась. Просто за три съемочных дня ее переполняли эмоции, а потом вдруг нашли выплеск. "Я подумала, что давно не плакала, а сейчас плачу из-за Билана. Может, это любовь, но уже не пьяная?" – рассказала певица.

Теперь же певица выпустила очень знойный клип с загадочным именем Джанга на стихи поэта Михаила Гуцериева. "Твое имя как приманка, // Ты скажи мне, кто ты, Джанга? // Это мой тяжкий крест – // У тебя сто сердец", – поет молодая артистка. Правда, пока не раскрывает, кого имеет в виду под собирательным, как оказалось, именем Джанга.