"Это ужасно": вид выписавшегося из больницы Билана всполошил народ

Дима Билан – один из ярчайших представителей отечественного шоу-бизнеса. Певец в очередной раз сумел это доказать.

Пару дней стало известно о том, что Диму Билана выписали из больницы. На протяжении нескольких недель певец в лежал лечебном учреждении с воспалением легких.

Сразу после этого артист решил кардинально изменить имидж. Билан разместил в своем "Инстаграме" фото, на котором предстал с новой прической и новым цветом волос. Эпатажный малиновый окрас не оставил публику равнодушной.

Подавляющее большинство поклонников оценило свежий образ певца. "Из зоны комфорта выходить нужно, в противном случае будет стагнация", "Это огонь. Мы проходили мимо с подругой. Она говорит: это не Дмитрий Билан? А я отмахнулась, что точно нет", – поделились впечатлениями подписчики.

Однако нашлись и те, кому внешность Билана пришлась не по вкусу. "Дима, а круто жить в ключе, когда тебя ассоциируют со странностью, постоянной сменой имиджа, инфантилизмом и больницами? На словах вы говорите, что хотите достигнуть большего в творчестве и быть семьянином, но ни тем, ни другим вы не занимаетесь! Грустно конечно, потенциал был безграничный", "По-моему, это ужасно. Нет, ну, может, идет и все такое, но со стороны...", – написали критики.