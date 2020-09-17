"Мы слишком разные": почему партнер расстался с Лерой Кудрявцевой

Не так давно стало известно, что Лера Кудрявцева осталась без своего бессменного партнера по скандально известному шоу "Звезды сошлись" Оскару Кучере. Сам популярный ведущий объяснил, почему покинул успешный телепроект.

В конце августа появилась информация о том, что Оскар Кучера покинул шоу "Звезды сошлись" спустя три года после того, как впервые появился в студии. Говорят, благодаря тому, что передача, в которой Оскар Кучера и Лера Кудрявцева вместе с приглашенными гостями в студии (а это не только простые люди, но и представители отечественного шоу-бизнеса), оказалась популярной, соответственно, успешной, поднялись доходы и у самого Оскара. Говорят, в 2019 году за одно выступление Кучеры на мероприятии нужно было заплатить около 15 тысяч евро.

Однако ни успех, ни популярность, ни возросшие доходы не смогли удержать шоумена в программе. Лишь сейчас он объяснил, почему решил покинуть передачу. "Мы слишком разные с этой программой, и жизненные ценности у нас тоже разные))) разошлись мы полюбовно, и я очень благодарен продюсерам "Звезд" за то, что терпели мою интеллигентность столько времени. Но всему когда то настает предел! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – признался Оскар Кучера.

Он признался, что будет "бесконечно скучать" по оставленной партнерше Лере Кудрявцевой, и пообещал, что они непременно еще что-нибудь вместе сделают. Также Оскар Кучера обратился к своему коллеге Александру Колтовому, заменившему его в этом шоу. Он пожелал ему удачи и "железных нервов". "А я иду дальше с отличным настроением и возможностью с легкостью смотреть в глаза людям!" – заключил шоумен.

На сообщение отреагировала Лера Кудрявцева. Она призналась ему в чувствах: "Люблю тебя, мой друг". Поддержал Оскара Кучеру и коллега, актер и шоумен Вячеслав Манучаров: "Молодец, честно и по-мужски".