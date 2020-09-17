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"Мы слишком разные": почему партнер расстался с Лерой Кудрявцевой

Лера Кудрявцева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Не так давно стало известно, что Лера Кудрявцева осталась без своего бессменного партнера по скандально известному шоу "Звезды сошлись" Оскару Кучере. Сам популярный ведущий объяснил, почему покинул успешный телепроект.
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В конце августа появилась информация о том, что Оскар Кучера покинул шоу "Звезды сошлись" спустя три года после того, как впервые появился в студии. Говорят, благодаря тому, что передача, в которой Оскар Кучера и Лера Кудрявцева вместе с приглашенными гостями в студии (а это не только простые люди, но и представители отечественного шоу-бизнеса), оказалась популярной, соответственно, успешной, поднялись доходы и у самого Оскара. Говорят, в 2019 году за одно выступление Кучеры на мероприятии нужно было заплатить около 15 тысяч евро.

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Однако ни успех, ни популярность, ни возросшие доходы не смогли удержать шоумена в программе. Лишь сейчас он объяснил, почему решил покинуть передачу. "Мы слишком разные с этой программой, и жизненные ценности у нас тоже разные))) разошлись мы полюбовно, и я очень благодарен продюсерам "Звезд" за то, что терпели мою интеллигентность столько времени. Но всему когда то настает предел! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – признался Оскар Кучера.

Он признался, что будет "бесконечно скучать" по оставленной партнерше Лере Кудрявцевой, и пообещал, что они непременно еще что-нибудь вместе сделают. Также Оскар Кучера обратился к своему коллеге Александру Колтовому, заменившему его в этом шоу. Он пожелал ему удачи и "железных нервов". "А я иду дальше с отличным настроением и возможностью с легкостью смотреть в глаза людям!" – заключил шоумен.

На сообщение отреагировала Лера Кудрявцева. Она призналась ему в чувствах: "Люблю тебя, мой друг". Поддержал Оскара Кучеру и коллега, актер и шоумен Вячеслав Манучаров: "Молодец, честно и по-мужски".

Автор: 17 сентября 2020, 16:46 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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