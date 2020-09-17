"Колесо с моста свесилось": Екатерина Андреева чудом избежала трагедии на Алтае

Екатерина Андреева и ее муж Душан Перович часто путешествуют. Ведущая часто делится в "Инстаграм" фото и видео из разных уголков мира.
Телеведущая поведала, как чуть не свалилась на квадроцикле в реку с моста. Это произошло во время экстремального путешествия по Алтаю. Андреева еле успела спрыгнуть с машины.
"Квадрик утопили в горной реке. <...> Никогда я еще с квадроцикла на мосту через горную реку не спрыгивала. Выруливая, чтоб косулю не сбить, колесо с моста свесилось и вот удержать машину не удалось", – написала Екатерина Андреева в своем блоге.
По ее словам, ей пришлось на ходу решаться и выбирать – прыгать и спастись или падать вместе с квадроциклом в горную реку, и тогда бог ведает, что было бы! Журналистка призналась, что ее хорошая физическая форма помогла спастись.
Екатерина Андреева ранее публиковала совместное фото с мужем, Душаном Перовичем. Пара состоит в браке 23 года.
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