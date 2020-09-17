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"Колесо с моста свесилось": Екатерина Андреева чудом избежала трагедии на Алтае

Екатерина Андреева. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущая Екатерина Андреева рассказала, как едва не попала в аварию в экстремальных условиях. ЧП произошло во время отдыха на Алтае.
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Екатерина Андреева и ее муж Душан Перович часто путешествуют. Ведущая часто делится в "Инстаграм" фото и видео из разных уголков мира.

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Андреева перестала быть парой своему мужу после 30 лет брака

 Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Телеведущая поведала, как чуть не свалилась на квадроцикле в реку с моста. Это произошло во время экстремального путешествия по Алтаю. Андреева еле успела спрыгнуть с машины.

"Квадрик утопили в горной реке. <...> Никогда я еще с квадроцикла на мосту через горную реку не спрыгивала. Выруливая, чтоб косулю не сбить, колесо с моста свесилось и вот удержать машину не удалось", – написала Екатерина Андреева в своем блоге.

По ее словам, ей пришлось на ходу решаться и выбирать – прыгать и спастись или падать вместе с квадроциклом в горную реку, и тогда бог ведает, что было бы! Журналистка призналась, что ее хорошая физическая форма помогла спастись.

Екатерина Андреева ранее публиковала совместное фото с мужем, Душаном Перовичем. Пара состоит в браке 23 года.

Автор: 17 сентября 2020, 14:48 Источник: вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

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