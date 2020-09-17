В семье звезды "Дома-2"произошла трагедия

У участника шоу "Дом-2" горе в семье – умерла бабушка. Это произошло прямо в день ее рождения. Марии Емельяновой исполнилось 97.

Александр Гобозов переживает потерю в семье. Его мать, Ольга Васильевна, тоже не может отойти от шока, хотя все понимают, что с возрастом не поспоришь. Ольга рассказала, что ее мама и бабушка Александра собиралась на тот свет еще семь лет назад.

"Когда ей было 90 лет, то около четырех месяцев она очень сильно мучилась, была в ужасном состоянии", – приводит Starhit слова Ольги.

Мария Емельянова была героическим человеком и прожила непростую жизнь. Она воевала на фронте, трудилась медсестрой в военном госпитале. Женщина подняла на ноги пятерых дочек и 14 внучат.

В последнее время жизнь внука Марии Емельяновой, участника телестройки Александра Гобозова, была покрыта мраком. Он долго не выходил на связь с приятелями, его родные сбились с ног в поисках молодого человека.

"Дни.ру" писали, что мать Гобозова ищет его при помощи магов и колдунов. Потом выяснилось, что он живет в трущобе с молоденьким мальчиком.

Позже в эфире ТНТ рассказал, что решил все бросить и начать жизнь с нуля. Он выкинул машину, документы и уехал подальше от столицы жить в одиночестве. По словам участника скандального реалити, он сильно устал.

Потом всплыла информация, что при неизвестных обстоятельствах он получил травму головы и попал в больницу. Сейчас у него серьезные финансовые проблемы.