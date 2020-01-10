Пропавший Гобозов из "Дома-2" живет в трущобе с молоденьким мальчиком

Но оказалось, что все это время Саша прятался в одном из спальных районов Москвы около метро Шоссе Энтузиастов. Он снял квартиру в панельной пятиэтажке, причем жил там с молоденьким мальчиком – сыном своей очередной подруги.
Несмотря на звездный статус, Гобозов сам ходит в расположенный неподалеку продуктовый магазин. "Очень вежливый и воспитанный, всегда здоровается, – говорят про него продавцы. – Кроме сока и сладостей ничего не покупает. Алкоголь даже в руки не берет! Он тут чуть больше месяца".
Правда, местные жители не верят, что в такой трущобе может жить знаменитый телегерой. "Да вы что, негоже звезде в таком полуразрушенном доме жить, – цитирует одну из обитательниц "хрущобы" журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".
Говорят, что мама Гобозова уже простила его за то, что он заставил всех нервничать. "Он с нами не выходил на связь, потому что есть такое слово детское – разобиделся. Он просто отчаялся, что остался один, никого рядом нет. С Сашей все нормально", – уверяет Гобозова-старшая.
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