Пропавший Гобозов из "Дома-2" живет в трущобе с молоденьким мальчиком

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Актриса Светлана Крючкова умерла на операционном столе
Пресняков и Подольская расстались из-за Николаева
"Под чем она?": еле шевелящая губами Волочкова купила билет в один конец
После известия о параличе Заворотнюк пришла на крестины девочки
77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером
партнеры
Пятница 10 января
Лента новостей
14:33
Под Москвой хулиганы взорвали мусоропровод в подъезде
14:22
Учебный запуск ракет "Кинжал" попал на видео
14:19
Могут отнять до 70%: россиян напугали урезанием пенсий
14:06
Летевший из Москвы лайнер экстренно сел в Нижневартовске
14:05
Как определить совместимость с партнером: советы психолога
13:51
В Вологодской области пенсионер погиб из-за вспыхнувшей печи
13:26
Как контролировать агрессивных домашних животных
13:12
Женщина очнулась во время собственных похорон
13:04
Гороскоп совместимости с мужчиной-Девой
12:42
Провокацию с российской ракетой при крушении Boeing-737 разнесли
12:04
На Камчатке ищут пропавших без вести моряков
11:45
По следам Ротару: плюнувшую на Крым Вайкуле с почестями встречают в Кремле
11:21
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
11:19
"Всех превзошла!": сексуальная певица приняла соблазнительную позу
11:15
Кафельникова намекнула на скорую свадьбу
11:13
При столкновении с российским танкером затонуло судно с рыбаками
11:10
"Скрывает реальные вещи": Зеленскому предъявлено обвинение
11:06
Фадеев взорвался при упоминании о его разводе
10:56
"Чокнутые!": воспитанницы Тутберидзе взбесили известную фигуристку
10:42
Россиянам рассказали о безопасном использовании смартфонов
10:40
Открылось кровотечение: состояние изувеченной звезды "Дома-2" резко ухудшилось
10:13
Лукашенко заговорил о гибели после сорванных переговоров с Россией
10:11
Киркоров завизжал от подлой выходки сына Рудковской (видео)
10:09
Ургант на всю страну показал опухшего донельзя Киркорова
09:57
17 человек на борту: вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку
09:39
Известие о смерти настигло Шепелева прямо на съемках
09:24
Целое село эвакуировали из-за перестрелки на границе с Таджикистаном
09:24
Зеленского подняли на смех за международный скандал
09:10
Названа самая опасная диета
08:45
Есть пострадавшие: в Хабаровске автобус влетел в припаркованную фуру
08:37
"Рвали сердце": бывший любовник Заворотнюк объявил о сенсационном достижении
08:21
"Что они о себе возомнили?": Маркл и принца Гарри распекли за отречение от семьи
08:18
Официальный курс рубля значительно вырос
06:10
Тянут на дно: Виторган оказался в заложниках у завистников
04:02
Несовместимые: у Екатерины Вилковой наметились большие проблемы с мужем
02:11
"В роду были колдуны": у Галины Боб нашли магические способности
00:14
"Противно на все это смотреть": вырядившуюся в старую шубу Сябитову разнесли
22:02
Собчак провела "обряд" для встречи сына с Путиным (видео)
21:54
"Весь угроблен, труп": россияне в ужасе от вымотанного сына Плющенко
21:44
Народ в бешенстве из-за наглой выходки фанатов Тимати
21:35
А кто отец? Подросший сын Гагариной стал подозрительно похож на Губина
20:46
"Уже поздно возвращаться назад": Брежневу заподозрили в разводе с Меладзе
20:38
Нахал Порошенко поплатился за оскорбление Зеленского
20:35
"Подбери сиськи!": Волочкова с "разъехавшейся" грудью устроила дикость на причале
20:05
"К чему все это?": Первому каналу досталось из-за гадких слов Урганта
19:36
Орала матом: обгадившую россиян Самбурскую напугали до смерти
19:23
"Любовница моя": удалившая грудные импланты Кудрявцева призналась в связи с женщиной
18:28
Сексапильная внучка Боярского побила Семенович огромной грудью
18:14
Хитрости от невролога: как легко вернуться к работе после праздников
18:06
Вернувшаяся с курорта без загара Шпица вызвала подозрение
18:01
В России будут строить дома для уникальных животных
17:42
"Я – карп!": странный россиянин прыгнул в аквариум с рыбой в магазине
17:29
Бузова представила публике нового ведущего шоу "Дом-2"
17:25
В России придумали новый штраф для автомобилистов
17:05
Тело умершего белоруса три дня "отмечало" Новый год с друзьями
17:01
Одинокая Лолита спуталась на отдыхе с голливудским актером
16:48
Милла Йовович разъелась до необъятных размеров во время очередной беременности
16:45
Подмосковным городам дадут более 300 млн рублей на науку и благоустройство
16:43
"Фу, какая срамота": раздвинувшая ноги Мороз вызвала оторопь
16:32
Заподозрили обман: поклонники массово отписываются от онкобольной Заворотнюк
16:22
В Роспотребнадзоре дали советы по поеданию вредной пищи
16:05
Сделано неожиданное заявление о судьбе "Северного потока – 2"
16:00
Из дома в Новой Москве вынесли ценности на 6,7 миллиона рублей
15:47
Из-за аномальной погоды в Москве могут зацвести деревья
15:43
Известная певица бросилась к деревенским пьяницам из-за тяжелобольного сына
15:36
Необычный ресторан открыли в старинном погребе
15:34
"История о наказании мажора": Канделаки раскрыла секрет популярности фильма "Холоп"
15:31
Собаки оказались спасением от опасных психических заболеваний
15:26
Российский режиссер откровенно о свадьбе с Марией Шукшиной
15:26
Свердловскому чиновнику грозит тюрьма за убийство животного
15:20
"Ребенок – зверь": сын Овечкина перешел на лай из-за отца в телевизоре (видео)
15:03
"В доску своя": актер фильма "Холоп" о матерщиннице Бортич
14:58
Астрономы нашли источник новых повторяющихся сигналов
14:37
52-летняя Рената Литвинова выставила напоказ большой живот
14:32
Гороскоп совместимости с мужчиной-Львом
14:28
Скабеева побила скандалиста Соловьева
14:27
Лукашенко лишили последней надежды в противостоянии с Путиным
14:24
Дженнифер Энистон отказалась рожать детей
14:04
Оскорбленная Погребняк испортила жизнь вышвырнувшему ее таксисту
13:47
"Не удача": в США оценили отсутствие жертв после ударов Ирана
13:42
Она там черная и влажная: раскрыт интимный секрет Пугачевой
13:41
"Это объявление войны": родные в бешенстве от поступка принца Гарри и Меган Маркл
13:31
В Омске в результате жуткого ДТП погиб человек
13:29
Хабиб Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом
13:28
Ауди Q8: ожидания против реальности
13:21
В Москве три человека пострадали в ДТП с автобусом
13:13
Объявлено о запуске Украиной поездов по Крымскому мосту
13:12
"Кошмар!": звезду сериала "Ивановы-Ивановы" заморили голодом
13:01
На горнолыжном склоне возле Читы пострадали два человека
12:52
Раскрыт новый жуткий вид вируса
12:51
Как справиться с похмельем после праздников
12:47
"Подумайте о ваших детях": Кардашьян разнесли за откровенное фото
12:42
Житель Мурманской области убил мать в Новый год
12:29
"Причастны к гибели": озвучена угроза Трампу после крушения Boeing в Иране
12:24
Избил до полусмерти и испражнился: скотская выходка любовника-алкаша Рапунцель
12:13
У известного артиста проблемы с головой после обнаружения страшного недуга
12:08
Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах
12:04
Сексапильная Чехова понежилась в компании красотки-подруги (видео)
11:59
Оскорбившая россиян Самбурская показала истинное лицо Рудовой
11:55
Затравленная модель Victoria’s Secret похвасталась идеальной фигурой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тянут на дно: Виторган оказался в заложниках у завистников
Несовместимые: у Екатерины Вилковой наметились большие проблемы с мужем
"В роду были колдуны": у Галины Боб нашли магические способности
"Закомплексованный колхоз": Рудковскую грубо припечатали
56-летняя Лолита расцвела после слухов о любовнике
Пэрис Хилтон "засветила" голую грудь на вечеринке
Шоу-бизнес

Пропавший Гобозов из "Дома-2" живет в трущобе с молоденьким мальчиком

Александр Гобозов. Фото: instagram.com/aleksandr.gobozov
Около месяца участник "Дома-2" Саша Гобозов не выходил на связь с друзьями и родственниками, не ходил на работу. Перед исчезновением он признался Алиане Устиненко, что ему осталось жить всего полгода. Следом записал и видеообращение для своих поклонников, в котором попросил не трогать его и оставить в покое. Когда вернется, не сообщил. И многие думали, что парня уже нет в живых... 
прочитано 341 раз

Но оказалось, что все это время Саша прятался в одном из спальных районов Москвы около метро Шоссе Энтузиастов. Он снял квартиру в панельной пятиэтажке, причем жил там с молоденьким мальчиком – сыном своей очередной подруги.

ПО ТЕМЕ

Открылось кровотечение: состояние изувеченной звезды "Дома-2" резко ухудшилось

Избил до полусмерти и испражнился: скотская выходка любовника-алкаша Рапунцель

 Новости "Дом-2"

Сюжеты Новости "Дом-2"

Несмотря на звездный статус, Гобозов сам ходит в расположенный неподалеку продуктовый магазин. "Очень вежливый и воспитанный, всегда здоровается, – говорят про него продавцы. – Кроме сока и сладостей ничего не покупает. Алкоголь даже в руки не берет! Он тут чуть больше месяца".

Правда, местные жители не верят, что в такой трущобе может жить знаменитый телегерой. "Да вы что, негоже звезде в таком полуразрушенном доме жить, – цитирует одну из обитательниц "хрущобы" журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". 

Говорят, что мама Гобозова уже простила его за то, что он заставил всех нервничать. "Он с нами не выходил на связь, потому что есть такое слово детское – разобиделся. Он просто отчаялся, что остался один, никого рядом нет. С Сашей все нормально", – уверяет Гобозова-старшая.

Автор: 10 января 2020, 14:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Не им с этим жить, а нам": звезда "Дома-2" высказалась после серьезной операции

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Прямой акт войны": заговорили о катастрофических последствиях удара Ирана по США
Сделано заявление об аресте Зеленского после роскошного отдыха за границей
Лукашенко лишили последней надежды в противостоянии с Путиным
"Разберут по кускам": массовое бегство украинцев превращает страну в пустырь

Шоу-бизнес

Пропавший Гобозов из "Дома-2" живет в трущобе с молоденьким мальчиком
"Я такой везунчик!": звезда "Папиных дочек" обнажила душу
Кабаева перед родами отрезала себе нос
Лопес грозит расправа: стриптизерша подала на актрису в суд

Проишествия

Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"Рвали сердце": бывший любовник Заворотнюк объявил о сенсационном достижении

Известный актер обнародовал фото
Шоу-бизнес

Волочкова с врезавшимися в ягодицы трусами-ниточками эротично ласкала голую грудь

Народ обалдел от увиденного
Шоу-бизнес

"Выступать не хочу": тяжелобольной Губин сделал важное заявление

Артист опроверг слова коллеги
Шоу-бизнес

Она там черная и влажная: раскрыт интимный секрет Пугачевой

Раскрыт один из самых больших секретов Примадонны

Гороскоп

Гороскоп совместимости с мужчиной-Девой
Гороскоп совместимости с мужчиной-Львом
Гороскоп на неделю
Страдает от болей: звезде "Аншлага" поставили страшный диагноз

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева вышла на лед в мини-юбке и взяла в рот продолговатый предмет
"Страх быть одноглазым!": Плющенко получил серьезную травму
"Пьяные, что ли": народ в ужасе от выступления российских биатлонистов
Угроза здоровью: Медведева назвала настоящую причину ухода

Регионы

"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru