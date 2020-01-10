Пропавший Гобозов из "Дома-2" живет в трущобе с молоденьким мальчиком

Около месяца участник "Дома-2" Саша Гобозов не выходил на связь с друзьями и родственниками, не ходил на работу. Перед исчезновением он признался Алиане Устиненко, что ему осталось жить всего полгода. Следом записал и видеообращение для своих поклонников, в котором попросил не трогать его и оставить в покое. Когда вернется, не сообщил. И многие думали, что парня уже нет в живых...

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