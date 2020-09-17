Младшая дочь отказалась от загулявшего Джигана: Все, отстаньте от меня

Оксана Самойлова и Джиган решили испытать детей, чтобы узнать, что именно дочери о них думают. Результат оказался неожиданным.

В Сети не так давно стали популярны различные челленджи с участием детей. Например, летом родители проверяли малышей на силу воли. Они устанавливали скрытую камеру, сажали отпрысков перед тарелкой со сладостями, а затем выходили из комнаты с условием: если ребенок не съест конфету до прихода мамы, получит несколько.

На этот раз конкурс с детьми позволит узнать, как они на самом деле относятся к родителям. Оксана Самойлова и Джиган решили протестировать дочек. Голос за кадром задает разные вопросы – например, кто из старших чаще играет, кто кормит, кого малыш любит больше. Бесспорно, уточнения коварные.

Старшие дочери артиста и модели справились с провокационными заданиями дипломатично. Они поделили любовь к маме и папе поровну, а вот младшая Майя неприятно удивила Джигана. На вопрос, кто из родителей ей дороже, ответила, что мать. "Все, отстаньте от меня", – тут же отреагировал артист. Было видно, что ему неприятно слышать такое от наследницы.

Напомним, весной этого года Джиган ушел в загул. Музыканта ловили голым в ночном клубе, он матерился при детях, постоянно пил и даже, по слухам, баловался запрещенными веществами. Оксана Самойлова подала на развод, но в итоге решила сохранить брак ради детей.